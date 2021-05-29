Umut Nayir'in durumu belli oldu
Hırvatistan'da kiralık olarak Hajduk Split formasıyla 25 maçta 6 gol atan Umut Nayir yeni sezonda Beşiktaş'a geri dönüyor.
FUTBOL 29.05.2021 - 11:11 29.05.2021 - 11:15 Kartal Bakışı
Hırvatistan kulübü Hajduk Split'te kiralık olarak forma giyen Umut Nayir, 25 lig maçında 6 gol atmıştı.
Kendisini Hırvatistan'da gösteren başarılı futbolcu, yeni sezonda Beşiktaş'ın kadrosunda yer alacak. Tecrübeli futbolcu, 3 kulvarda yarışacak takımda hücum hattının önemli opsiyonlarından biri olacak. (FANATİK)
Yükleniyor...
0
.
Puan Durumu
Yükleniyor...
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi UEFA Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P