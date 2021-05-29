Umut Nayir'in durumu belli oldu

Hırvatistan'da kiralık olarak Hajduk Split formasıyla 25 maçta 6 gol atan Umut Nayir yeni sezonda Beşiktaş'a geri dönüyor.

FUTBOL 29.05.2021 - 11:11 29.05.2021 - 11:15 Kartal Bakışı
Umut Nayir'in durumu belli oldu

Hırvatistan kulübü Hajduk Split'te kiralık olarak forma giyen Umut Nayir, 25 lig maçında 6 gol atmıştı.

Beşiktaş Elayis Tavşan'ın transferi için 2. teklifini yapacak

Beşiktaş Elayis Tavşan'ın transferi için 2. teklifini yapacak

Kendisini Hırvatistan'da gösteren başarılı futbolcu, yeni sezonda Beşiktaş'ın kadrosunda yer alacak. Tecrübeli futbolcu, 3 kulvarda yarışacak takımda hücum hattının önemli opsiyonlarından biri olacak. (FANATİK)

#hajduk split #Umut Nayir #Beşiktaş
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