Umut Nayir, Hajduk Split’te kendini buldu!

Beşiktaş’tan kiralık olarak Hajduk Split’e giden Umut Nayir burada iyi bir performans sergiliyor.

FUTBOL 14.02.2021 - 14:08 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Umut Nayir, Hajduk Split’te kendini buldu!
Cyle Larin: Şampiyonluğa yürüyoruz

Cyle Larin: Şampiyonluğa yürüyoruz

Beşiktaş’tan kiralık olarak Hajduk Split’e giden Umut Nayir burada iyi bir performans sergiliyor. Hırvat ekibi ile ligde 13 maça çıkan deneyimli oyuncu bu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti. Siyah-beyazlılarda geçtiğimiz sezon Belçika’ya bir sezonluğuna kiralık giden Cyle Larin de performansını yükselterek takıma geri dönmüştü. Bu sezon da bir diğer forvet Umut’un benzer bir gelişim göstermiş olması dikkat çekiyor. (MİLLİYET)

#Beşiktaş #Umut Nayır #hajduk siplit
Yükleniyor...
0
.
Puan Durumu
Yükleniyor...
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
Takım O Av P
  Şamp. Ligi   UEFA   Düşme Hattı
Takım O Av P
Takım O Av P
Takım O Av P

Gelişmelerden Haberdar Olun

@
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam etmeniz gizlilik politikamızı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.