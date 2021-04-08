Umut Nayir'dan 2 gol birden

Beşiktaş'ın forvet oyuncusu Umut Nayir, Hırvatların köklü kulübü Hajduk Split'te kiralık olrak forma giymeye devam ediyor.

Umut Nayir, Hajduk Split'in son oynadığı ve 2-2 sonuçlanan Slaven Belupo maçında takımının 2 golünü birden kaydetti.

Umut 22. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Uzatma dakikalarında ise 2-1 mağlup olan Hajduk'u ipten aldı ve beraberlik golünü kaydetti.

Umut Hırvat ekibinde 15 maçta 3 gol kaydetti.