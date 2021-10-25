Umut Meraş: Yine şampiyon olacağız inşallah

Beşiktaş formasıyla ilk Süper Lig maçına çıkan Umut Meraş, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli futbolcu şu ifadeleri kullandı:

"Kötü gidişat vardı, dışarıdan öyle gözüküyordu ama biz öyle değildik. Biz hiç yarıştan kopmadık. Kazanarak devam edip yine şampiyon olacağız inşallah. Bugün asist yapmam mutlu ediyor ama önemli olan Beşiktaş'ın kazanması, bizim kazanmamız." (MİLLİYET)