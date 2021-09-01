Umut Meraş yerine Rıdvan Yılmaz milli takımda

A Milli Takımın sol beki Umut Meraş'ın sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılması neticesinde yerine yine Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz dahil edildi.

FUTBOL 01.09.2021 - 16:44 01.09.2021 - 16:48 Kartal Bakışı
Umut Meraş yerine Rıdvan Yılmaz milli takımda

FIFA Dünya Kupası Elemeleri maçları için kampta bulunan A Milli Futbol Takımımızda, sakatlıkları nedeniyle Umut Meraş ve Abdülkadir Ömür'ün kadrodan çıkarıldıkları açıklandı.

Adana Demirspor cephesinden Rıdvan Yılmaz açıklaması

Adana Demirspor cephesinden Rıdvan Yılmaz açıklaması

Kadrodan çıkarılan iki ismin yerine ise Beşiktaş 'tan Rıdvan Yılmaz ve İttifak Holding Konyaspor 'da oynayan Abdülkerim Bardakcı kadroya dahil edildiler. 

A Milli Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda oynadığı üç maç sonucunda yedi puanla birinci sırada bulunuyor.

Milliler, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında bugün Karadağ ile karşılaşacak.

#rıdvan yılmaz #Beşiktaş #Milli Takım
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