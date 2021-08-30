Siyah-beyazlı takımın yeni transferlerinden Umut Meraş, formayı giymek için gün sayıyor. 25 yaşındaki sol bekin, takımdan bazı isimlerle yaptığı görüşmede "Yakında aranızda olacağım" dediği belirtildi.

Beşiktaş, Umut için kulübü Le Havre'ye 1.2 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. Meraş'a da yıllık 1 milyon euro verilecek. (FOTOMAÇ)