Umut Meraş formayı giymek için gün sayıyor

Beşiktaş milli sol bek oyuncusu Umut Meraş'ı resmen açıklayacak. Milli oyuncu siyah beyazlı formayı giymek için gün sayıyor.

FUTBOL 30.08.2021 - 10:46 30.08.2021 - 10:49 Kartal Bakışı
Umut Meraş formayı giymek için gün sayıyor

Siyah-beyazlı takımın yeni transferlerinden Umut Meraş, formayı giymek için gün sayıyor. 25 yaşındaki sol bekin, takımdan bazı isimlerle yaptığı görüşmede "Yakında aranızda olacağım" dediği belirtildi.

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Beşiktaş, Umut için kulübü Le Havre'ye 1.2 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. Meraş'a da yıllık 1 milyon euro verilecek. (FOTOMAÇ)

#Beşiktaş #umut meraş
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