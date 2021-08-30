Umut Meraş formayı giymek için gün sayıyor
Beşiktaş milli sol bek oyuncusu Umut Meraş'ı resmen açıklayacak. Milli oyuncu siyah beyazlı formayı giymek için gün sayıyor.
FUTBOL 30.08.2021 - 10:46 30.08.2021 - 10:49 Kartal Bakışı
Siyah-beyazlı takımın yeni transferlerinden Umut Meraş, formayı giymek için gün sayıyor. 25 yaşındaki sol bekin, takımdan bazı isimlerle yaptığı görüşmede "Yakında aranızda olacağım" dediği belirtildi.
Beşiktaş, Umut için kulübü Le Havre'ye 1.2 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. Meraş'a da yıllık 1 milyon euro verilecek. (FOTOMAÇ)
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