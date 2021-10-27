Umut Meraş derbideki performansıyla alkış aldı

Beşiktaş'ın Fransa'dan transfer ettiği milli futbolcu Umut Meraş, Galatasaray maçındaki performansıyla beğeni topladı. Milli oyuncu sol bekte ciddi bir forma rekabetine girdi.

GÜNDEM 27.10.2021 - 11:53 27.10.2021 - 11:55 Kartal Bakışı
Umut Meraş derbideki performansıyla alkış aldı

Beşiktaş ’a transfer döneminin son günlerinde Fransız ekibi Le Havre’den kazandırılan Umut Meraş, A Milli Takım’da yaşadığı sakatlık sonrasında Kara Kartal’da kendisini gösterememişti. Siyah-Beyazlı formayla ilk kez 11’de önceki akşam Galatasaray ’a karşı mücadele eden Umut Meraş, ortaya koyduğu etkili görüntüyle alkış topladı. Sol bek hattındaki görevini 90 dakika boyunca başarılı bir şekilde yerine getiren Umut, dev maçı 1 asistle tamamlayarak takımının elde ettiği galibiyete de katkı yapmayı başardı. Umut, sol bekte Rıdvan Yılmaz ve Fabrice N’Sakala’yla birlikte forma rekabetinde sonuna kadar olacağını gösterdi.

Şampiyonluk mesajı...

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Dev derbi sonrasında açıklamalarda bulunan Umut, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirtmişti. 24 yaşındaki futbolcu, “Çok iyi mücadele ettik. Hak eden taraf bizdik diye düşünüyorum. Galatasaray’ı da tebrik ediyorum, onlar da iyi mücadele etti. Biz yarıştan hiçbir zaman kopmayacağız. Asist yapmam mutlu ediyor ama önemli olan Beşiktaş’ın kazanması. Önemli olan bu gemiyi karşı tarafa taşımak. Yolun sonunda boğaza ismimizi yazdırmak istiyoruz” sözlerini sarf etmişti. (FANATİK)

#umut meraş #Beşiktaş
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