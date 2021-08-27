Umut Meraş Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Beşiktaş milli takımın sol beki Umut Meraş'ı kadrosuna katmak üzere... 25 yaşındaki oyuncu son detayları görüşmek için İstanbul'a geliyor.

GÜNDEM 27.08.2021 - 19:58 27.08.2021 - 20:01 Kartal Bakışı
Umut Meraş Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Siyah beyazlı kulüp son olarak 25 yaşındaki milli sol bek Umut Meraş'ı kadrosuna katmaya çok yakın.

Umut Meraş transferi için kulübü Le Havre ile de anlaşan Beşiktaş ile son detayları görüşmek için bu gece İstanbul'a gelecek. (TRT SPOR)

#Beşiktaş #umut meraş
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