Ümit milli oyuncu Beşiktaş'ın radarına girdi

Birçok kulübün takip ettiği genç oyuncu Erkan Eyibil, Başakşehir ve Beşiktaş’ın da radarına girdi.

FUTBOL 06.06.2021 - 17:17 06.06.2021 - 17:20 Kartal Bakışı
Ümit milli oyuncu Beşiktaş'ın radarına girdi

Geleceğin Mesut Özil’i olarak gösterilen genç oyuncu geçtiğimiz sezon Hollanda’nın Go Ahead Eagles formasıyla başarılı bir kiralık dönemi geçirmişti.

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Bonservisi Mainz’da olan Eyibil kısa sürede Ümit Milli Takımı’nın da vazgeçilmez oyuncusu haline geldi. Son oynanan Ukrayna maçında Ersun Yanal, Rıza Çalımbay ve Erol Bulut’un izleyip beğendiği 20 yaşındaki yıldız futbolcunun yeni sezonda Süper Lig ’de mücadele etmesine kesin gözüyle bakılıyor. (FANATİK)

#Beşiktaş #Başakşehir #Erkan Eyibil
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