Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kura çekimi canlı # Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kura sonuçları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı canlı kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Bir çok yurttaşın sabırsızlıkla beklediği Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işçi alımı kura bilgileri ve yeri haber içeriğinde yer almakta. İşte, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kurası için detaylar...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kura sonuçlarına ve tüm vatandaşların şahitliğinde yapılacak canlı yayın sonrası Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı asıl yedek isim listelerine (nihai liste) ulaşabilmek için haberimizi takip edebilirsiniz. Listeler yayınlanır yayınlanmaz haberimizde ilan edeceğiz.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI CANLI KURA ÇEKİMİ!

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI PERSONEL, İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ!

Türkiye İş Kurumu İŞKUR aracılığıyla başvuruda yer alan adaylar için kura çekimi 26/04/2021 tarihinde (bugün) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Konferans Salonunda noter huzurunda çekilecek olup, belirtilen tarihte değişiklik olması halinde Bakanlığımız internet sitesinde (www.uab.gov.tr) kura tarihine ilişkin duyuru yapılacaktır.

Sıkıntılı günler yaşadığımız COVİD-19 salgını tedbirleri kapsamında kura çekimine katılımcı alınmayacak olup, noter kura çekimi Bakanlığımız youtube kanalından canlı yayınlanacak ve kuranın gerçekleştirildiği gün ve saatte video kayıt altına alınacaktır.

KURA SAAT KAÇTA

Kura çekimi saat 14:00'da başlayacak.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI!

Canlı yayın sırasında isimler tek tek açıklanacak ve sonrasında nihai listeler resmi adreslerden merakla bekleyen işçi alımı başvurusunda bulunan ve canlı yayında ismi okunan vatandaşlar için ilan edilecek. Asıl ve yedek aday isim listeleri olarak yayınlacak ve önem arzeden detaylar da içerikte yer alacak.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI KURA İSİM LİSTELERİ!

Kura çekimi ile açık iş sayısının her il ve unvan için 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Kura çekimi sonrasında açıklanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı asıl ve yedek aday listesi ile listede ismi geçen adayların hangi belgeleri hazırlayacağı, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri ile belge tesliminden sonra yapılacak sözlü sınava ilişkin bilgiler Bakanlığımız internet sitesinde (www.uab.gov.tr) ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI KURA İSİM LİSTELERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

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