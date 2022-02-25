Golcüden yana yüzü gülmeyen siyah-beyazlılar; Batshuayi ve Güven Yalçın'ın gidici olması sonrası Artem Dovbyk için kolları sıvadı.

Beşiktaş'tan Artem Dovbyk bombası! Başkan Ahmet Nur Çebi, Güven Yalçın ile Michy Batshuayi'nin gidici olması ve Batshuayi'nin saç baş yolduran performansı sebebiyle nokta atışı bir golcüyü transfer etmek için kolları sıvadı. Beşiktaş, Ukrayna Ligi'nde fırtına gibi esen Artem Dovbyk için devreye girdi.

Ukrayna Ligi'nde Dnipro formasıyla bu sezon çıktığı 17 maçta 14 gol 5 asistlik bir performansla tüm dikkatleri üzerine toplayan Dovbyk için Beşiktaş'ın oyuncunun kulübü Dnipro ile temas sağladığı öğrenildi. Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan savaş sebebiyle Dobnyk'in kariyeri için transfere sıcak baktığı kaydedildi.

ARTEM DOVBYK İÇİN TRABZONSPOR İDDİASI

Trabzonspor'un da yakından takip ettiği oyuncu için başta Torino olmak üzere İtalya'dan da talipleri bulunuyor. Bazı Fransız ve Belçika kulüpleri de genç santrforu takip ediyor.

Trabzonspor'un oyuncunun kulübü Dnipro ile temasa geçtiği, Ukrayna ekibinin 24 yaşındaki golcü futbolcu için 8 milyon euro talep ettiği geçtiğimiz günlerde haber olmuştu.

DOVBYK'İN MENAJERİ AÇIKLAMIŞTI

Ukraynalı milli oyuncunun menajeri geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, "Türkiye'de iyi ilişkilerimiz var. Yazın Trabzonspor'un teklifi vardı. Beşiktaş , Galatasaray ve Fenerbahçe onu izledi. Avrupa'nın da 5 büyük liginden bazı takımlar Dovbyk'le ilgileniyor." demişti.

Dovbyk'in Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 5 milyon euro. 1.89'luk boyuyla pivot santrfor olarak görev yapan 24 yaşındaki yıldızın kulübüyle 2.5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. (AKŞAM)