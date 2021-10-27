Uğur Meleke'den derbi yorumu...'Sergen Yalçın gereğini yaptı'

Hürriyet Gazetesi spor yazarı Uğur Meleke, Beşiktaş-Galatasaray derbisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

GÜNDEM 27.10.2021 - 11:27 27.10.2021 - 11:34 Kartal Bakışı
Uğur Meleke'den derbi yorumu...'Sergen Yalçın gereğini yaptı'

Uğur Meleke'nin yaptığı açıklamalar şu şekilde;

Derbiyi kazanan Beşiktaş moral depoladı

Derbiyi kazanan Beşiktaş moral depoladı

Welinton'un vazifesini devralan Pjanic çok iyidi

"Beşiktaş'ın oturmuş bir oyun planı var. Bu oyun planından derbiler de dahil, hatta Dortmund ve Sporting gibi maçlar da dahil pek taviz vermiyorlar. Galatasaray karşısında da vermediler. Bu stratejide geriden pasla çıkma konusunda Welinton’un kritik bir rolü var ancak onun yokluğunda Pjanic o vazifeyi devraldı. İyi de icra etti."

"Necip’in de 10 yıldır yaptığı bir şeyi, ön direk koşusunu yaparak galibiyet golünü getirmesi tabii ki onun için gurur. Büyük teknik adam olmak için büyük maçlarda büyük oynamak gerek. Sergen Hoca gereğini yaptı."

(HÜRRİYET)

#Uğur Meleke #Beşiktaş #Beşiktaş-Galatasaray derbisi
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