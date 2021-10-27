Uğur Meleke'den derbi yorumu...'Sergen Yalçın gereğini yaptı'

Uğur Meleke'nin yaptığı açıklamalar şu şekilde;

Welinton'un vazifesini devralan Pjanic çok iyidi

"Beşiktaş'ın oturmuş bir oyun planı var. Bu oyun planından derbiler de dahil, hatta Dortmund ve Sporting gibi maçlar da dahil pek taviz vermiyorlar. Galatasaray karşısında da vermediler. Bu stratejide geriden pasla çıkma konusunda Welinton’un kritik bir rolü var ancak onun yokluğunda Pjanic o vazifeyi devraldı. İyi de icra etti."

"Necip’in de 10 yıldır yaptığı bir şeyi, ön direk koşusunu yaparak galibiyet golünü getirmesi tabii ki onun için gurur. Büyük teknik adam olmak için büyük maçlarda büyük oynamak gerek. Sergen Hoca gereğini yaptı."

(HÜRRİYET)