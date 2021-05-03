Uğur Meleke'den Beşiktaş ve Sergen Yalçın'a övgü dolu sözler! 'Bir başyapıt'

Hürriyet gazetesi yazarı ve Beinsports yorumcusu Uğur Meleke, Beşiktaş'ın 7 gollü galibiyetini yorumlarken övgü dolu sözler kullandı. Uğur Meleke, Beşiktaş'ın futbolu için "Bir başyapıt" dedi.

Uğur Meleke şu ifadeleri kullandı. 'Bir başyapıt. Yıllar sonra bu sezon, bu maçla hatırlanacak. 16 dakikada 10 şut attılar. Ligde böyle bir istatistik olduğunu sanmıyorum. 8 isabet...' derken Meleke sözlerini şöyle sürdürdü. 'Munir 16 dakikada yoruldu, biz not almaktan yorulduk ve not almayı bıraktık.'

HERKESE DOKUNMAYI BAŞARAN SERGEN YALÇIN

Uğur Meleke, Hürriyet gazetesindeki köşesinde de Sergen Yalçın'ı kaleme aldı.

Uğur Meleke şu sözlerle Sergen Yalçın methetti.

"Bir takımda tüm oyuncular düşüşteyse nasıl herkesi değil teknik adamı suçluyorsak; herkes çıkıştaysa da sebebi odur. BJK şampiyonluğa koşuyorsa en büyük kredi, herkese dokunmayı başaran Sergen Yalçın’ındır."

"2003’te Beşiktaş-Adana maçında yerde otururken attığı golle “oturduğu yerden para kazanıyor” iddialarını doğrulamış, dört büyük kulübün hepsinin santrforun hemen arkasında oturması için trilyonlar ödediği tek Türk: Sergen Yalçın."