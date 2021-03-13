Uğur Meleke: Bazı Manchester City ve Bayern problemleri

Hemen her maçta kapalı savunmaları çözmeye çalışması, Beşiktaş’a özgü bir mesele değil.

Beşiktaş’la ilgili hemen hemen her hafta benzer bir senaryoyu izliyor, benzer sorunlardan (ya da çözümlerden) söz ediyoruz. Başakşehir de Gaziantep, Denizli ya da Gençlerbirliği gibi oyunu büyük ölçüde kendi 30 metresinde kabul etti. Topu Beşiktaş’a bıraktı ve kontra fırsatlar aradı. Beşiktaş yine 8-9 kişi blok halinde duran bir savunmayı çözmeye çalıştı ve bu kez bir ekstra problemi daha vardı: Rakibi iki kez geriden gelmeyi başardı.

Aykut Kocaman’ın Başakşehir’deki stratejisi neredeyse rakip ayırmaksızın aynı. Özellikle maçların ilk devrelerinde sekizli savunma bloklarını hiç bozmuyorlar. Rakiplerinin tamamlayamadığı hücumlarda Giuliano ve Crivelli’yle geçiş fırsatı arıyorlar. Ancak geriye düştüklerinde kadrolarının kalitesini hatırlıyor Kocaman’ın ekibi.

BENZER SORUNLAR

Beşiktaş’ın hemen her hafta kapalı savunmaları çözmeye çalışması, elbette sadece siyah beyazlılara özgü bir mesele değil. Bayern Almanya’da ya da City İngiltere’de benzer sınavlar veriyor sürekli. Sergen Yalçın bir röportajında Pep ya da Klopp’u (pahalı kadrolarından dolayı) örnek almadığını söylemişti ama bence yine de oralara bakmakta fayda var. Çünkü sorunlar benzer.

1- Kapalı savunmalara karşı beklerin ekstra katkısı önemli. Rıdvan’ın 2021’de aldığı sürenin azalması dikkat çekici. Mesela Pep’in kapalı savunmaları çözmede Cancelo’yu kullanma biçimi enteresan.

DÖNEBiLEN KADRO

2- Yalçın’ın kapanan takımlara karşı harika yaptığı iş, saha içi rotasyon. Geçen hafta Antep’e atılan ilk golde Ghezzal-Larin merkezde paslaşıyor, Atiba santrfor koşusu yapıyor. Dün ilk golde Atiba sağa koşu yapıyor, Larin ikinci santrfor rolünde. 3. golde Souza o rolde bu kez.

3- Dünün bir başka doğrusu merkezde zaman zaman kaybolan Ljajic’in dönem dönem sola geçmesi. Ve Larin’le santrforu ikilemeleri. Beşiktaş’ın bu yıl şampiyonluk yolunda belki de en önemli kozu bu. Dönebilen, dönüşebilen kadrosu. (UĞUR MELEKE / HÜRRİYET)