Uğur Meleke, Sergen Yalçın'ın savunamdaki tercihlerinin başına iş açtığını ifade etti.

İşte Meleke'nin yorumları:

Welinton ısrarı başına iş açıyor gibi

"Siyah beyazlılarda aslında bir kıpırdanma var. Giresun maçına da çok iyi başlamışlardı ama penaltı sonrası dağılmışlardı. Kasımpaşa önünde de fena başlamadılar ama her oyuncu değişikliği sonrası ileriye giden bir Kasımpaşa, gerileyen bir Beşiktaş gördük. Sergen Yalçın’ın elinde Serdar-Montero varken Welinton ısrarı başına iş açıyor gibi."

Güven yeterince şans bulamıyor

"Ayrıca santrforlardan verim alınamıyor ama Güven yeterince şans bulamıyor. İşler kötü gidiyorsa aynı oyuncularda ısrar yerine, gençlere daha fazla şans vermek daha doğru değil mi?" (HÜRRİYET)