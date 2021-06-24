UEFA'dan radikal karar geliyor! Çok tartışılan kural iptal ediliyor!

UEFA, futbolda adaletli olup olmadığı çok tartışılan deplasman golü kuralını 2021-2022 sezonundan itibaren uygulamayacak.

Artık tüm eşitliklerde uzatmaya gidilecek

Avrupa futbolunun patronundan yapılan açıklamada, yeni sezondan itibaren tüm UEFA kulüp müsabakalarında deplasman golü kuralının kaldırılacağı ifade edildi. Buna göre iki takımın aynı sayıda gol attığı eşleşmeler sonunda artık 15 dakikalık iki uzatma devresi ve gerekirse penaltı atışlarına geçilecek.

Uzatmada da deplasman golü yok

Ayrıca uzatmalarda atılan gollerde de yine deplasman takımının herhangi bir avantajı olmayacak ve toplam skorda eşitlik sürerse penaltılara gidilecek.

Eski kurala göre rakibine deplasmanda 2-1 yenilen takım kendi sahasında 1-0 kazanınca tur atlıyordu. Böylece söz konusu skorlara sahne olacak tüm eşleşme sonuçlarında artık uzatma oynanacak.

İngilizler destekledi UEFA değiştirdi

Kural, İngiliz devleri Manchester United ve Manchester City başta olmak üzere birçok Avrupa kulübü tarafından desteklenmişti. (AJANSSPOR)