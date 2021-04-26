UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde dev maç! Real Madrid Chelsea'yi konuk ediyor. Peki Real Madrid Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
Şampiyonlar Ligi yarı final heyecanı başlıyor. İspanya'da yarı final maçlarının ilki olan Real Madrid Chelsea maçı oynanacak.
Real Madrid pandemi döneminde, seyircisiz maçlarını 6 bin kişilik Alfredo Di Stefano Stadyumunda oynuyor. Hollanda'dan Danny Makkelie'nin yöneteceği maç merakla bekleniyor.
Eşleşmenin ilk ayağında, Zinedine Zidane yönetiminde, La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid, sahasında avantajlı bir skor elde etmek isteyecek. Tuchel'in yönettiği Chelsea ise İngiltere'de Stamford Bridge'de oynanacak rövanşta, finale yükselmek için, ilk maçta avantajı kaybetmemek zorunda.
Önceki Turlarda Kimleri Elediler?
Inter, Shakhtar Donetsk ve Borussia Mönchengladbach'ın yer aldığı A Grubu'nu lider bitiren Real Madrid son 16 turunda Atalanta'yı eledi. Çeyrek finalde ise Liverpool'u saf dışı bıraktı ve bir diğer İngiliz kulübü Chelsea'ye rakip oldu.
Chelsea ise gruplarda Sevilla, Rennes, Krasnodar'ın olduğu E gurubundan lider çıktı. Son 16 turunda Atletico Madrid'i eleyen Chelsea, çeyrek finalde Juventus'u eleyen Porto'yu geride bırakarak adını yarı finale yazdırdı.
Real Madrid Chelsea Maçı Saat Kaçta?
Real Madrid Chelsea arasında oynanacak, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçı 27 Nisan 2021 Salı akşamı saat 22:00'da başlayacak.
Real Madrid Chelsea Maçı Hangi Kanalda?
Dev karşılaşmayı Bein Sports 4 ve Bein Sports Haber kanalları ekrana getirecek. Azerbeycan televizyonu CBC Sport'da maçı canlı yayınlayacak. UEFA resmi sitesinde yayınlanan bilgiye göre, ülke ülke Şampiyonlar Ligi maçlarını yayınlayan kanallar şöyle:
Avrupa
Albania: Tring, Vizion Plus
Andorra: RMC Sport
Armenia: Armenia TV
Austria: DAZN, Sky Austria
Azerbaijan: Saran, CBC Sport, AzTV
Belarus: Belarus TV
Belgium: Proximus, RTL, Q2
Bosnia and Herzegovina: Arena Sport, Nova BH
Bulgaria: A1, bTV Media Group
Croatia: HRT, A1 Hrvatska
Cyprus: CYTA
Czech Republic: o2, Česká Televize
Denmark: Viasat Denmark
Estonia: TV3 Sport
Finland: MTV
France: RMC Sport, Mediapro
Georgia: Silk Sport
Germany: Sky Deutschland, DAZN
Greece: COSMOTE TV
Hungary: MTVA
Iceland: Stod 2 Sport
Republic of Ireland: Virgin Media, RTE
Israel: The Sports Channel
Italy: Mediaset, Sky Italia
Kazakhstan: QazSport
Kosovo: Kujtesa
Latvia: TV3 Sport
Lithuania: TV3 Sport
Luxembourg: RTL, RMC Sport
Malta: Melita, PBS
Moldova: GMG/Prime TV
Monaco: RMC Sport
Montenegro: SportKlub, Arena Sport
Netherlands: Ziggo Sport, Talpa TV
North Macedonia: Arena Sport
Norway: TV2 Norway, NENT Group
Poland: TVP, Telewizja Polsat
Portugal: Eleven Sports , TVI
Romania: Digi Sport, Look TV, Telekom Sport
Russia: Match TV
San Marino: Sky Italia
Serbia: RTS, Arena Sport
Slovakia: Orange Sport
Slovenia: Pro Plus
Spain: Movistar
Sweden: NENT Group
Switzerland: blue+, SRG
Turkey: beIN Sports
Ukraine: Volia TV, MGU
United Kingdom: BT Sport
Vatican City: Sky Italia
Afrika
Nigeria: SuperSport
South Africa: SuperSport
Madagascar: Canal+
Mauritius: Canal+
MENA: BeIN Sports
Rest of Africa: Canal+, SuperSport
Amerika
Brazil: Esporte Interativo, Facebook
Canada: DAZN
Caribbean: Fox Sports, ESPN, Flow Sports , SportsMax
Central America: Facebook, Fox Sports, ESPN
Haiti: Canal+
Latin America (excluding Brazil): Facebook, Fox Sports, ESPN
United States: CBS All Access, TUDN Deportes
Asya ve Pasifik
Australia: Optus Sport
Brunei: beIN Sports
Cambodia: UEFA.tv
PR China: PP Sports, CCTV
Hong Kong SAR: beIN Sports , iCable, PCCW, TVB
India: Sony Ten
Indian Sub-Continent: Sony Ten 2/3
Indonesia: SCTV
Japan: WOWOW
Kyrgyzstan: Saran, QSport
Laos: UEFA.tv
Macau SAR: TDM Desporto
Malaysia: beIN Sports
Mongolia: Eclat, SPS
Myanmar: S Media
New Zealand: Sky NZ
Pacific Islands: Digicel
Philippines: UEFA.tv
Singapore: beIN Sports
Solomon Islands: TTV Solomon
South Korea: SPO TV
Taiwan/Chinese Taipei: Elta TV
Tajikistan: Saran, Varzish
Thailand: UEFA.tv
Turkmenistan: Saran, Turkmenistan Sport
Uzbekistan: Saran, Uzreport
Vietnam: VSTV (K+)
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