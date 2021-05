UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi yarı final heyecanı başlıyor. İspanya'da yarı final maçlarının ilki olan Real Madrid Chelsea maçı oynanacak.

Real Madrid pandemi döneminde, seyircisiz maçlarını 6 bin kişilik Alfredo Di Stefano Stadyumunda oynuyor. Hollanda'dan Danny Makkelie'nin yöneteceği maç merakla bekleniyor.

Eşleşmenin ilk ayağında, Zinedine Zidane yönetiminde, La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid, sahasında avantajlı bir skor elde etmek isteyecek. Tuchel'in yönettiği Chelsea ise İngiltere'de Stamford Bridge'de oynanacak rövanşta, finale yükselmek için, ilk maçta avantajı kaybetmemek zorunda.

Önceki Turlarda Kimleri Elediler?

Inter, Shakhtar Donetsk ve Borussia Mönchengladbach'ın yer aldığı A Grubu'nu lider bitiren Real Madrid son 16 turunda Atalanta'yı eledi. Çeyrek finalde ise Liverpool'u saf dışı bıraktı ve bir diğer İngiliz kulübü Chelsea'ye rakip oldu.

Chelsea ise gruplarda Sevilla, Rennes, Krasnodar'ın olduğu E gurubundan lider çıktı. Son 16 turunda Atletico Madrid'i eleyen Chelsea, çeyrek finalde Juventus'u eleyen Porto'yu geride bırakarak adını yarı finale yazdırdı.

Real Madrid Chelsea Maçı Saat Kaçta?

Real Madrid Chelsea arasında oynanacak, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçı 27 Nisan 2021 Salı akşamı saat 22:00'da başlayacak.

Real Madrid Chelsea Maçı Hangi Kanalda?

Dev karşılaşmayı Bein Sports 4 ve Bein Sports Haber kanalları ekrana getirecek. Azerbeycan televizyonu CBC Sport'da maçı canlı yayınlayacak. UEFA resmi sitesinde yayınlanan bilgiye göre, ülke ülke Şampiyonlar Ligi maçlarını yayınlayan kanallar şöyle:

Avrupa

Albania: Tring, Vizion Plus

Andorra: RMC Sport

Armenia: Armenia TV

Austria: DAZN, Sky Austria

Azerbaijan: Saran, CBC Sport, AzTV

Belarus: Belarus TV

Belgium: Proximus, RTL, Q2

Bosnia and Herzegovina: Arena Sport, Nova BH

Bulgaria: A1, bTV Media Group

Croatia: HRT, A1 Hrvatska

Cyprus: CYTA

Czech Republic: o2, Česká Televize

Denmark: Viasat Denmark

Estonia: TV3 Sport

Finland: MTV

France: RMC Sport, Mediapro

Georgia: Silk Sport

Germany: Sky Deutschland, DAZN

Greece: COSMOTE TV

Hungary: MTVA

Iceland: Stod 2 Sport

Republic of Ireland: Virgin Media, RTE

Israel: The Sports Channel

Italy: Mediaset, Sky Italia

Kazakhstan: QazSport

Kosovo: Kujtesa

Latvia: TV3 Sport

Lithuania: TV3 Sport

Luxembourg: RTL, RMC Sport

Malta: Melita, PBS

Moldova: GMG/Prime TV

Monaco: RMC Sport

Montenegro: SportKlub, Arena Sport

Netherlands: Ziggo Sport, Talpa TV

North Macedonia: Arena Sport

Norway: TV2 Norway, NENT Group

Poland: TVP, Telewizja Polsat

Portugal: Eleven Sports , TVI

Romania: Digi Sport, Look TV, Telekom Sport

Russia: Match TV

San Marino: Sky Italia

Serbia: RTS, Arena Sport

Slovakia: Orange Sport

Slovenia: Pro Plus

Spain: Movistar

Sweden: NENT Group

Switzerland: blue+, SRG

Turkey: beIN Sports

Ukraine: Volia TV, MGU

United Kingdom: BT Sport

Vatican City: Sky Italia

Afrika

Nigeria: SuperSport

South Africa: SuperSport

Madagascar: Canal+

Mauritius: Canal+

MENA: BeIN Sports

Rest of Africa: Canal+, SuperSport

Amerika

Brazil: Esporte Interativo, Facebook

Canada: DAZN

Caribbean: Fox Sports, ESPN, Flow Sports , SportsMax

Central America: Facebook, Fox Sports, ESPN

Haiti: Canal+

Latin America (excluding Brazil): Facebook, Fox Sports, ESPN

United States: CBS All Access, TUDN Deportes

Asya ve Pasifik

Australia: Optus Sport

Brunei: beIN Sports

Cambodia: UEFA.tv

PR China: PP Sports, CCTV

Hong Kong SAR: beIN Sports , iCable, PCCW, TVB

India: Sony Ten

Indian Sub-Continent: Sony Ten 2/3

Indonesia: SCTV

Japan: WOWOW

Kyrgyzstan: Saran, QSport

Laos: UEFA.tv

Macau SAR: TDM Desporto

Malaysia: beIN Sports

Mongolia: Eclat, SPS

Myanmar: S Media

New Zealand: Sky NZ

Pacific Islands: Digicel

Philippines: UEFA.tv

Singapore: beIN Sports

Solomon Islands: TTV Solomon

South Korea: SPO TV

Taiwan/Chinese Taipei: Elta TV

Tajikistan: Saran, Varzish

Thailand: UEFA.tv

Turkmenistan: Saran, Turkmenistan Sport

Uzbekistan: Saran, Uzreport

Vietnam: VSTV (K+)