UEFA Gençlik liginde Ajax ile Beşiktaş karşılaştı

Ajax'ın gollerini 35. dakikada Kristian Nökkvi Hlynsson, 55. dakikada Amourrichio Van Axel Dongen ve Gabriel Misehouy atarken Beşiktaş'ın sayısını 82. dakikada Koray Yağcı kaydetti.

Beşiktaş'ın golünü atan Koray, 76. dakikada penaltı kaçırdı.

Amsterdam De Toekomst Stadı’nda oynanan maça Beşiktaş; Emre Bilgin, Egemen Tutar, Serkan Emrecan Terzi, Okan Ağrap, Emirhan İlkhan, Koray Yağcı, Cemal Azad Demir, Emre Aydemir, Avtandil Duishoev, Necati Bilgiç ve Halil Çiçek ile başladı.