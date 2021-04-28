UEFA Devler Ligi'nde PSG Manchester City hangi kanalda, şifresiz mi? PSG Manchester City saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı devam ediyor. Real Madrid ile Chelsea'nin 1-1 berabere kalmasının ardından, yine bir İngiliz takımı M.City, Fransa'da PSG ile karşılaşacak.

Kadrosunda Neymar, Mbappe gibi yıldızları barındıran PSG, Kevin De Bruyne, İlkay Gündoğan gibi yıldızlara sahip Manchester City'yi, Parc de Prince stadyumunda ağırlayacak.

Paris'in güçlü temsilcisinde İspanyol oyuncu Bernat dışında eksik yok. Manchester City ise sakat yada cezalı oyuncu bulunmuyor.

Peki, PSG Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

PSG Manchester City hangi kanalda, şifresiz mi?

Felix Brych'in yöneteceği dev maç beIN Sports Haber ve beIN Sports 4 ekranlarından futbolseverler ile buluşacak. Ayrıca Azeri kanal CBC Sport maçı yayınlayacak diğer bir kanal.

PSG Manchester City ne zaman, saat kaçta?

28 Nisan Çarşamba günü Parc des Princes'te oynanacak PSG Manchester City maçı TSİ 22.00'de başlayacak