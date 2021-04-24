ÜÇ PUAN KARTAL'IN Beşiktaş 3 Kayserispor 1

Cenk, Aboubakar, Larin, Atiba, Welinton gibi çok önemli oyuncularının yokluğunda Kayserispor ile kritik bir maça çıkan Kara Kartal sahadan 3 puanla ayrıldı.

Henüz maçın başında kazandığı penaltıyı Ghezzal ile gole çeviren ve 1-0 öne geçen Beşiktaş hemen arkasından Henrique'nin golüyle bir anda şok oldu.

Beraberlik golünün arkasından Beşiktaş tekrar galibiyet golü için bastırdı.

İyi bir performans ortaya koyan N'Koudou ilk yarıyı Beşiktaş'ın 2-1 önde bitirmesini sağlayan golü 13. dakikada attı.

Maçın skorunu tatin eden gol ise yine N'Koudou'nun ayağında 2. yarıda geldi.

Karşılaşma 3-1 sona erdi. Sarı kart gören Rosier ve Necip Rizespor maçında cezalı duruma düştü.