ÜÇ PUAN KARTAL'IN Beşiktaş 3 Kayserispor 1

Süper Lig'in 37. haftasında lider Beşiktaş, Kayserispor'u 3-1 yendi. Kara Kartal'a galibiyeti getiren golleri Ghezzal (p.) ve Nkoudou (2) kaydetti.

FUTBOL 24.04.2021 - 22:32 26.04.2021 - 02:02 Kartal Bakışı

Cenk, Aboubakar, Larin, Atiba, Welinton gibi çok önemli oyuncularının yokluğunda Kayserispor ile kritik bir maça çıkan Kara Kartal sahadan 3 puanla ayrıldı.

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Henüz maçın başında kazandığı penaltıyı Ghezzal ile gole çeviren ve 1-0 öne geçen Beşiktaş hemen arkasından Henrique'nin golüyle bir anda şok oldu.

Beraberlik golünün arkasından Beşiktaş tekrar galibiyet golü için bastırdı.

İyi bir performans ortaya koyan N'Koudou ilk yarıyı Beşiktaş'ın 2-1 önde bitirmesini sağlayan golü 13. dakikada attı.

Maçın skorunu tatin eden gol ise yine N'Koudou'nun ayağında 2. yarıda geldi.

Karşılaşma 3-1 sona erdi. Sarı kart gören Rosier ve Necip Rizespor maçında cezalı duruma düştü.

#Beşiktaş #Kayserispor
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