TV8 Survivor All Star kadrosu! Gündem olan Survivor All Star 2022 yarışmacıları!

TV8 ekranlarının vazgeçilmez programı Survivor yeni sezon için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. 2022'de tanıdık isimleri göreceğimiz Survivor yarışması All star olarak başlayacak. Heyecanla beklenen yarışmaya Barış Murat Yağcı'nın peşinden Aleyna Kalaycıoğlu, Gizem Kerimoğlu ve Merve Aydın'ın da dahil olması bekleniyor.

Sevilen ve dört gözle beklenen yarışma programı Survivor All Star 2022'nin kadrosuyla ilgili meraklar yavaş yavaş giderilmeye başlandı. Geçmiş sezon yarışmacılarının boy göstereceği All Star'da yer alacağı kesinleşen ilk ismin Barış Murat Yağcı olduğu ifade edilmişti.

Survivor All Star'ın ikinci yarışmacısının da Aleyna Kalaycıoğlu olduğu ileri sürüldü.

Barış Murat Yağcı ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun ardından Gizem Kerimoğlu ve Merve Aydın'ın da dahil olduğu da ileri sürüldü.

Survivor yarışmasının çok konuşulan isimlerinden Evrim Keklik ve son sezonun hırslı, başarılı yarışmacısı Sercan Yıldırım'da All Star sezonu için düşünülenler arasında.

Survivor All Star'da Turabi olacak mı?

Survivor'un sevilen, farklı tarzıyla dikkat çene ve 2 kez Survivor şampiyonluk kupasını kaldıran Turabi Çamkıran, 2022 Survivor All Star kadrosunda yer alan en önemli isimlerden biri olarak sosyal mecrada ismi anılan yarışmacılardan oldu.