Tv yayın akışı (16 Haziran Çarşamba) Bugün hangi diziler, hangi filmler var? İşte tv'de bugün...

16 Haziran Çarşamba tv yayın akışında neler var? Vatandaşlar için evlere ilk girdiği andan itibaren vazgeçilmeyen ev etkinliği televizyon seyretmektir. TV yayın akışları evde oturanların en çok araştırdığı konuların başında oluyor. Televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak edenler haberimiz size göre.

Elinde kumandası kanaldan kanala zapping yapan, izleyecek dizi, film, program arayanlar haberimiz sizin işinizi kolaylaştıracaktır. Peki bugünkü diziler, filmler, programlar neler? Bugün tv'de neler var?

İşte 16 Haziran yayın akışları (Kanal D, Atv, Show TV, Star, TRT 1, TV 8, FOX TV, Kanal 7)

ATV YAYIN AKIŞI

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Kardeşlerim

KANAL D YAYIN AKIŞI

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:45 Baht Oyunu

23:45 Aşkın Tarifi

STAR TV YAYIN AKIŞI

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:20 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Yerli Dizi / Sinema (Tekrar)

22:30 Yerli Dizi / Sinema (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

14:00 Şevkat Yerimdar

15:45 Sen Çal Kapımı

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Sen Çal Kapımı

00:15 Şef Akademi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

15:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Finlandiya-Rusya" (Canlı)

18:00 Ana Haber (Canlı)

18:15 Doğrusu Ne?

18:20 Kupa Akşamı (Canlı)

18:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Türkiye-Galler" (Canlı)

21:00 Kupa Akşamı (Canlı)

21:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "İtalya-İsviçre" (Canlı)

00:15 Teşkilat (Altyazılı)

02:40 3'Te 3

04:15 Kalk Gidelim

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Cam Tavanlar

22:15 Cam Tavanlar

TV8 YAYIN AKIŞI

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Survivor Panaroma

20:00 Survivor 2021

00:15 Survivor Ekstra

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

13:10 Yüksek Yüksek Tepelere

14:20 Mutfağım Şahane

15:20 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Emanet

21:15 Sensiz Olmaz

23:20 Cemil

01:30 Ah Kalbim