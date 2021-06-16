Tv yayın akışı (16 Haziran Çarşamba) Bugün hangi diziler, hangi filmler var? İşte tv'de bugün...
16 Haziran Çarşamba tv yayın akışı ile izlemek istediğiniz tv programlarını seçebilirsiniz. Peki bugün tv'de ne var, bugün hangi diziler, hangi filmler var? İşte bugünkü tv programları...
16 Haziran Çarşamba tv yayın akışında neler var? Vatandaşlar için evlere ilk girdiği andan itibaren vazgeçilmeyen ev etkinliği televizyon seyretmektir. TV yayın akışları evde oturanların en çok araştırdığı konuların başında oluyor. Televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak edenler haberimiz size göre.
Elinde kumandası kanaldan kanala zapping yapan, izleyecek dizi, film, program arayanlar haberimiz sizin işinizi kolaylaştıracaktır. Peki bugünkü diziler, filmler, programlar neler? Bugün tv'de neler var?
İşte 16 Haziran yayın akışları (Kanal D, Atv, Show TV, Star, TRT 1, TV 8, FOX TV, Kanal 7)
ATV YAYIN AKIŞI
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Kardeşlerim
KANAL D YAYIN AKIŞI
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:45 Baht Oyunu
23:45 Aşkın Tarifi
STAR TV YAYIN AKIŞI
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:20 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Yerli Dizi / Sinema (Tekrar)
22:30 Yerli Dizi / Sinema (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
14:00 Şevkat Yerimdar
15:45 Sen Çal Kapımı
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Sen Çal Kapımı
00:15 Şef Akademi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
15:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Finlandiya-Rusya" (Canlı)
18:00 Ana Haber (Canlı)
18:15 Doğrusu Ne?
18:20 Kupa Akşamı (Canlı)
18:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Türkiye-Galler" (Canlı)
21:00 Kupa Akşamı (Canlı)
21:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "İtalya-İsviçre" (Canlı)
00:15 Teşkilat (Altyazılı)
02:40 3'Te 3
04:15 Kalk Gidelim
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Cam Tavanlar
22:15 Cam Tavanlar
TV8 YAYIN AKIŞI
13:15 Doya Doya Moda
17:15 Survivor Panaroma
20:00 Survivor 2021
00:15 Survivor Ekstra
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
13:10 Yüksek Yüksek Tepelere
14:20 Mutfağım Şahane
15:20 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Emanet
21:15 Sensiz Olmaz
23:20 Cemil
01:30 Ah Kalbim
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