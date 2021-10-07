Türkiye Norveç maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Norveç maçı hangi kanalda?

Alman teknik direktör Kuntz'un yöneteceği A Milli Futbol Takımımız, Norveç ile karşı karşıya gelecek. 2022 FIFA Dünya Kupası G Grubunda oynanacak Türkiye Norveç maçı çok kritik bir önem taşıyor. Peki Türkiye-Norveç maçı ne zaman ve hangi kanalda? Türkiye Milli maçı saat kaçta başlayacak?

A Milli takımı gruptan çıkmak için Norveç'i yenerek 3 puan kazanmak istiyor. Maçın saati ve yayınlanacağı kanal ise merak ediliyor.

Türkiye-Norveç maçı Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak. Maç için Alman hakem Felix Brych görevlendirildi.

TÜRKİYE NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Norveç maçı 8 Ekim Cuma günü saat 21.45'te başlayacak.

TÜRKİYE NORVEÇ HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz, Altay Bayındır, Burak Yılmaz, Kenan Karaman, Serdar Dursun, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Yusuf Yazıcı.