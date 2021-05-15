Türkiye nefesini tutacak! Beşiktaş, Göztepe deplasmanında

Beşiktaş, Süper Lig'in 42. ve son haftasında Göztepe deplasmana şampiyonluk için çıkıyor. Kadrodaki tüm futbolcular İzmir'e götürüldü.

FUTBOL 15.05.2021 - 12:27 15.05.2021 - 12:33 Kartal Bakışı
Türkiye nefesini tutacak! Beşiktaş, Göztepe deplasmanında

Süper Lig’in son haftasında Göztepe’yi devirerek şampiyonluğunu ilan etmek isteyen Beşiktaş; sezonu kapatan oyuncular da dahil olmak üzere tam kadro İzmir’e gitti.

Dizinden ameliyat olan Cenk Tosun, sezona nokta koyan Ajdin Hasic ile sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir oynayamayan Aboubakar da kamp kadrosuna dahil edildi.

Ghezzal'e liderlik serbestliği!

Ghezzal'e liderlik serbestliği!

SÜRPRiZE iZiN VERMEYECEĞiZ

Siyah beyazlılar dün İzmir’e giderken, teknik direktör Sergen Yalçın şampiyonluk mücadelesinde sürprize izin vermeyeceklerini söyledi.

Maç öncesinde takımla bir konuşma yapan Yalçın’ın “Türkiye nefesini tutacak, heyecan dorukta ama birçok eksiğimiz olmasına rağmen Beşiktaş olarak biz rahatız. Göztepe bize her zaman ters gelen bir takım ama bu sefer iyi futbolumuzu ortaya koyarak şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz” dediği öğrenildi.

(HÜRRİYET)

#Beşiktaş #Göztepe
Yükleniyor...
0
.
Puan Durumu
Yükleniyor...
  • Süper Lig
  • Ptt 1. Lig
  • Premier Lig
  • La Liga
Takım O Av P
 Şamp. Ligi  UEFA  Düşme Hattı
Takım O Av P
Takım O Av P
Takım O Av P

Gelişmelerden Haberdar Olun

@
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam etmeniz gizlilik politikamızı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. Çerez Politikası