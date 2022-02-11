Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Kura Çekimi gerçekleştirildi. Beşiktaş'ın Türkiye Kupası Çeyrek Finali'ndeki rakibi Kayserispor oldu.

Eşleşmeler şu şekilde;

Beşiktaş-Kayserispor

Trabzonspor-Antalyaspor

Sivasspor-Fatih Karagümrük

Alanyaspor-Gaziantep FK

YARI FİNAL EŞLEŞMESİ

Beşiktaş - Kayserispor & Trabzonspor - Antalyaspor

Sivasspor-Fatih Karagümrük & Alanyaspor-Gaziantep FK

TURNUVA STATÜSÜ

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan Çeyrek Final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar çift maç eleme usulüne göre yapılacak olan Yarı Final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

Çeyrek Final müsabakaları 1, 2 ve 3 Mart'ta, Yarı Final 1. maçları 19, 20 veya 21 Nisan, Yarı Final 2. maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda sezon başında yapılan düzenleme gereği, çift maç usulüne göre oynanacak Yarı Final müsabakalarında deplasman golü kuralı uygulanmayacak.