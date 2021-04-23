Türkiye kupası Antalyaspor Beşiktaş maçı ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı Antalyaspor Beşiktaş olmuştu. M.Başakşehir'i yarı final turunda uzatmalarda geçen Beşiktaş, yarı finalde Alanyaspor'u 2-0 ile geçen Antalyaspor ile karşılaşacak. Merakla beklenen ZTK final tarihi açıklanmıştı.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası finali 18 Mayıs Salı günü Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. 20.45'de oynanacak final mücadelesi yayıncı olan A Spor veya ATV'den canlı olarak yayınlanacak.