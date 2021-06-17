Türkiye gruptan nasıl çıkar? A Milliler en iyi 3.ler arasına girebilir mi?
EURO 2020’de İtalya'ya 3-0, Galler'e ise 2-0 mağlup olan A Milli Takım Futbol takımı büyük hayal kırıklığı oluşturdu. Peki Türkiye gruptan nasıl çıkar? En iyi 3.'lük için nelere bakılacak?
Gruptan çıkma şansını neredeyse "Yok" durumuna getiren Türkiye’nin İsviçre ile oynayacağı son maç oldukça kritik. Her ne kadar gruptan çıkmak imkansıza yakında gözükse, ufacık da olsa bir umut var.
Milli Takımımız puansız ve gol atamadan son sırada konumlanmış durumda. A Grubu'nda 3. ve son maçlar 20 Haziran Pazar günü oynanacak. Türkiye ile İsviçre, İtalya ile Galler karşılaşacak.
Gruplarda puan eşitliği halinde nelere bakılacak?
Takımlar arasındaki gol averajı
Takımlar arasında atılan gol sayısı
Gruptaki gol averajı
Grupta atılan gol sayısı
Fair-Play puanı
Elemeler genel sıralama
En iyi 3.'lük için nelere bakılacak?
Bilindiği üzere gruplarda ilk iki sırayı alan takımların yanında en iyi 4 üçüncü de bir üst tura çıkabilecek. Buna göre;
En çok puan toplayana
Gol averajına
Atılan gol sayısına
Fair-Play puanına
Elemeler genel sıralamaya bakılacak.
Türkiye gruptan nasıl çıkar?
Milliler’in Son 16 Turu’na kalabilmesi için İsviçre karşısında kazanması yetmiyor. Diğer gruplardaki ülke milli takımlarının durumu önem arz ediyor. En iyi ihtimalle 3 puan toplayabilecek olan Milliler’in eksi 5’lik averajı da en büyük handikap. En iyi 3. olabilmek için İsviçre karşısında farklı bir galibiyet gerekecek ama bu bile yetmeyebilir. Gruplarda oynanacak 2. maçlar grup 3.cülerinin durumunu üç aşağı beş yukarı belli edecek gibi gözüküyor.
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