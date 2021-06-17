Türkiye gruptan nasıl çıkar? A Milliler en iyi 3.ler arasına girebilir mi?

Gruptan çıkma şansını neredeyse "Yok" durumuna getiren Türkiye’nin İsviçre ile oynayacağı son maç oldukça kritik. Her ne kadar gruptan çıkmak imkansıza yakında gözükse, ufacık da olsa bir umut var.

Milli Takımımız puansız ve gol atamadan son sırada konumlanmış durumda. A Grubu'nda 3. ve son maçlar 20 Haziran Pazar günü oynanacak. Türkiye ile İsviçre, İtalya ile Galler karşılaşacak.

Gruplarda puan eşitliği halinde nelere bakılacak?

Takımlar arasındaki gol averajı

Takımlar arasında atılan gol sayısı

Gruptaki gol averajı

Grupta atılan gol sayısı

Fair-Play puanı

Elemeler genel sıralama

En iyi 3.'lük için nelere bakılacak?

Bilindiği üzere gruplarda ilk iki sırayı alan takımların yanında en iyi 4 üçüncü de bir üst tura çıkabilecek. Buna göre;

En çok puan toplayana

Gol averajına

Atılan gol sayısına

Fair-Play puanına

Elemeler genel sıralamaya bakılacak.

Türkiye gruptan nasıl çıkar?

Milliler’in Son 16 Turu’na kalabilmesi için İsviçre karşısında kazanması yetmiyor. Diğer gruplardaki ülke milli takımlarının durumu önem arz ediyor. En iyi ihtimalle 3 puan toplayabilecek olan Milliler’in eksi 5’lik averajı da en büyük handikap. En iyi 3. olabilmek için İsviçre karşısında farklı bir galibiyet gerekecek ama bu bile yetmeyebilir. Gruplarda oynanacak 2. maçlar grup 3.cülerinin durumunu üç aşağı beş yukarı belli edecek gibi gözüküyor.