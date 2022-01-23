Neredeyse tüm meslek yaşamın boyunca futbolda en önemli oyuncunun golcü olduğunu anlatmaya çalıştım. Ata sözlerini uyarladım; bir gol bin ayıp örter! 'Pantolonu gösteren ütüdür', oyunu gösteren golcüdür! Beşiktaş'ın iyi bir golcüsü olsa dün maçın ilk 20 dakikasında Batshuayi, Teixeira ve De Souza'ya gelen topları gol yapar işi bitirirdi. O nedenle bu vesileyle altını kalın kalın çizmek istiyorum, ara transfer bitmeden bir golcü almazsa Beşiktaş lig ikinciliği dahil hiç bir hedefini kovalayamaz..

Malatyaspor ligin en zayıf ekiplerinden. Saha zeminin tarla gibi olması Beşiktaş'ı rakipten daha çok zorladı. Buna rağmen çok pozisyon buldu Kartal ve üç kez direğe takıldı, bir kez altı pasta Kenan vuramadı, bir kez Güven aynı beceriksizliği sergiledi, bir de Pjanic'in sağlam kafa vuruşu şansa kalecinin üzerine gitti. Yani böyle kötü bir zeminde en çok bu kadar pozisyon bulabilirsin… Mesele bulunca atmak, Beşiktaş'ın sorunu da tam burada başlıyor… İşin ilginç tarafı aynı atakları defalarca tekrarlayan Siyah-Beyazlı takımda, Roiser ve Rıdvan da aynı ortaları ısrarla yaparak adeta kaleci çalıştırıyorlar. Sıfıra inmek yok, ortayı keserken bakmak yok. Havadan, yerden kaleci çalıştırdılar.

Her neyse… Beşiktaş böyle bir takım, her hangi bir maçı 1-0 kazanması neredeyse imkansız, çünkü mutlaka bir gol yer, nitekim yediler. Gelelim Necip'e… Kardeşim Allah aşkına topa ayak uzatırken o ayağının nereye gittiğine bir bak! Hedefinde top olsun, öylesine ayak uzatılmaz. Uzatırsan eyyamcılara çanak tutmuş olursun, sonucu da böyle olur. Peki verilen penaltı kararı doğru mu, bana göre değil! Ayağa temas var ama kesinlikle oyuncu kendini dönerek yere atıyor. Hakem de yedi, hem numarayı, hem de Beşiktaş'ı. (TURGAY DEMİR - FOTOMAÇ)