Turgay Demir: Sergen maskeleri birer birer düşürüyor

Beşiktaş ailesi birlik oldu mu karşısında kimse duramıyor… Hem de hiçbir şekilde… Rakiplerinin kadrolarına bakın… G.Saray zaten iyi olan kadrosuna muhteşem takviyeler yaparken F.Bahçe zaten sezonun transfer rekorunu kırmış… Beşiktaş ise bir çok maçta neredeyse yedek oyuncu bulmakta zorlanmış… Misal ligin ilk yarısında F.Bahçe derbisini, yedek kalecisi Utku, stoperde Necip'le oynamak zorunda kalmış ve 50. dakikadan itibaren de on kişi oynamış… Bu şartlarda pes etmemiş, 4-3 kazanmış Kartal… Kimi maçta Aboubakar oynamamış, bir başkasında Ghezzal olmamış, bazen de orta sahadan Atiba ve Josef birlikte eksilmişler… Yani… Yanisi şu… Koca sezonu 24 oyuncu kullanarak tamamlamak üzere Sergen hoca… 22 oyuncusu da gol atmış… Kadro adaleti, doğru sistem, her oyuncudan en üst düzey verim alma gibi konularda yılların Fatih Terim'ini açık ara sollayan bir Sergen Yalçın var karşımızda… Bu öyle bir Sergen Yalçın ki, Terim'in Feghouli, Onyekuru, Falcao, Mustafa gibi oyunculardan aldığı performansın üç-beş katını Larin'den, Aboubakar'dan Ghezzal'dan alıyor… Bu öyle bir Sergen Yalçın ki, Terim'in, Arda Turan, Emre Kılıç, Gedson, Taylan, Emre Akbaba gibi oyunculardan aldığı performansın üç beş katını; 40 yaşındaki Atiba'dan, bitti denilen Josef'ten, yürüyen Adem'den, Oğuzhan'dan, kimsenin beğenmediği (!) Necip'ten alıyor…

Bu öyle bir Sergen Yalçın ki, medyada kendisini her şart altında "koruyup, kollayacak" askerleri olsun diye asla bir gayret sarfetmiyor… O nedenle, en sıradan hamlelerden sonra Sergen hoca için "İmparator ya da Kral veya Prens" diyenleri duyamazsınız… Bu öyle bir Sergen Yalçın ki futbolcularıyla tek yumruk olmuş, onlarla sahaya çıkıyor, işin şovuna asla kaçmıyor… Yeni bir nesil geliyor… Sergen Yalçın ve onun ardından aynı yolda yürüyenler; Tamer Tuna, Çağdaş Atan… Mazeret üretmek dışında bir şey yapmayan, sürekli yabancı hocalardan şikayet eden ama kendileri göreve geldiklerinde de asla ilkeli davranmayan sıradan yerli teknik adamların bitme noktasına getirdikleri Türk futbolu kurtulursa bu rüzgarla kurtulacaktır… Sergen Yalçın bir tarih yazarken yeni nesil teknik adamlara yol açıyor. Lütfen dikkatle takip edin, Allah'ın izniyle Türk futbolunun önümüzdeki on yılına damga vurabilecek bir teknik adam var karşımızda… Sergen Yalçın'ın başarısı, sürekli transfer isteyen, kaybedilen her maçtan sonra hedef saptıran, sloganlarla takım yöneten bazılarının maskelerini de düşürecektir... Sergen Yalçın, "kral çıplak" diyor, kulak tıkayan kendini kandırır haberi ola… (TURGAY DEMİR / FOTOMAÇ)