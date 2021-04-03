Turgay Demir: ''MHK tarihe kafa attı''

Konuyu biliyorsunuz, MHK, Sergen Yalçın'ın açıklamalarına istinaden Halil Umut Meler'i üst üste ikinci kez Beşiktaş maçına verdi...

Bu işin kamuflajı da Fırat Aydınus'un Galatasaray, Mete Kalkavan'ın da Trabzonspor maçlarına aylar sonra atanması oldu...

Yani kavgaya hazırız ama gizliden yaparız diyorlar...

Yazık! Türk futbolunun yeni kavgaları kaldıracak hali yok...

Yeterince kavgamız var.

Sergen Yalçın'ın derbi sonrası açıklamaları yersizdi, bunu o gün de söyledim, bugün de fikrim değişmiş değil...

Ancak Türk hakemliğini yönetmekle görevli kişilerin, bir teknik adamın hatalı söylemine karşı aldıkları tavır da kesinlikle doğru değil...

Akıl yolundan ayrılmış görünüyorlar...

Sergen Yalçın'a ders verelim derken 118 yıllık Beşiktaş'ı karşılarına alıyorlar.

Tarihe kafa atıyorlar resmen!

Şimdi iş inada biner de, Kasımpaşa maçı sonrası Sergen hoca bir kez daha "Halil Umut Meler'i maçlarımızda istemiyoruz" derse ne yapacaklar acaba?

Yoksa bir kez daha aynı atamayı yapıp rekorlarını yenileyecekler mi?

MHK kimsenin nefsini tatmin etme yeri değildir.

Adalet dağıtmakla görevli olanlar, kimseyle inatlaşamaz.

Bu, işin fıtratına aykırıdır.

Sen hakemine sahip çıktığını göstermek istiyorsan bunun bin tane yolu vardı.

Bu hafta bir başka maç verir, iki hafta sonra da tekrar Beşiktaş maçına atardın olur biterdi.

Kör gözün parmağına yapılan işler hem hakemi zorda bırakır hem de diğer hakemler tarafından "Beşiktaş'ı bitirmeye karar verdiler" şeklinde SİNYAL olarak algılanır.

Öyle bir algı oluşursa bunu sahadaki manzaradan cümle alem görür ve de vebali büyük olur.

Kimse altından kalkamaz.

Öte yandan lider Beşiktaş milli arada birkaç oyuncusunu kaybetti...

Vincent Aboubakar, Cenk Tosun, Rachid Ghezzal, Dorukan Toköz, Adjin Hasic...

Hepsi önemli eksikler...

Peki çözüm var mı?

Elbette var...

Beşiktaş bu oyuncuların eksik ya da formsuz olduğu bir çok maç oynadı ve onları da kazandı.

Siyah-beyazlı takımın oyunu bireysel yeteneklere değil takım yardımlaşmasına dayanıyor...

Şimdi eksikler, sakatlar bir yana bırakılacak ve kalan sağlar gereğini yapacaktır.

Beşiktaş'ın önünde kazanması gereken bir maç var...

Şimdi bu maçı kazanıp, "Bizi yolumuzdan çeviremezsiniz" mesajı verme zamanıdır...

Gün bugündür... (TURGAY DEMİR FOTOMAÇ)