Tüm sezon yaptığımız gibi kazanacağız

Beşiktaş'ın Kanadalı forvet oyuncusu Cyle Larin, Galatasaray maçının ardından Bein Sports'a açıklamalarda bulundu.

FUTBOL 08.05.2021 - 23:25 08.05.2021 - 23:25 Kartal Bakışı
Tüm sezon yaptığımız gibi kazanacağız
Allah'ın izniyle şampiyonluğu bırakmayacağız

Allah'ın izniyle şampiyonluğu bırakmayacağız

İşte Larin'in açıklamaları:

Zor bir maç olacağını biliyorduk. İlk yarıda özellilkle hakemin bazı kararları yanlıştı. Biz Beşiktaş'ız daha önce de bu durumları yaşadık. Bir sonraki maç bir kaç gün sonra oynanacak. Şampiyonluk için devam etmeliyiz.

Zaman kaybetmeden bir sonraki maça odaklanacağız. Şansımız var. Tüm sezon yaptığımız gibi kazanacağız.

#larin #Beşiktaş #Galatasaray
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