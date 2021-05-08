İşte Larin'in açıklamaları:

Zor bir maç olacağını biliyorduk. İlk yarıda özellilkle hakemin bazı kararları yanlıştı. Biz Beşiktaş'ız daha önce de bu durumları yaşadık. Bir sonraki maç bir kaç gün sonra oynanacak. Şampiyonluk için devam etmeliyiz.

Zaman kaybetmeden bir sonraki maça odaklanacağız. Şansımız var. Tüm sezon yaptığımız gibi kazanacağız.