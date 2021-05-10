Tüm futbolculara Göztepe talimatı

Ligin son maçında Göztepe deplasmanına gidecek olan Beşiktaş 3 gün sonra aynı stadyumda ZTK finali oynayacak.

GÜNDEM 10.05.2021 - 14:08 10.05.2021 - 14:11 Kartal Bakışı
Tüm futbolculara Göztepe talimatı
Fatih Doğan: Beşiktaş'a fren

Fatih Doğan: Beşiktaş'a fren

Galatasaray karşısında alınan mağlubiyete rağmen son 2 haftaya avantajlı bir şekilde lider olarak giren Siyah-Beyazlılar’da teknik ekibin, tüm oyunculara yeni bir talimat verdiği öğrenildi.

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın, sakat veya cezalı olsalar bile takımdaki tüm futbolcuları 15 Mayıs’ta Göztepe’yle Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak karşılaşmaya çağırdığı bildirildi. Yarış son haftaya taşınırsa şampiyonluğunu İzmir’de kutlama durumu olacak takım, 18 Mayıs’ta da aynı statta Antalyaspor’la Türkiye Kupası finaline çıkacak. (FANATİK)

#Beşiktaş #Göztepe
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