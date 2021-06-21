TRT'den dev yapım! Barbaroslar ne zaman başlıyor? Engin Altan Düzyatan'lı Barbaroslar dizisi konusu, oyuncuları

Diriliş Ertuğrul, Uyanış Büyük Selçuklu, Payitaht, Masumlar Apartmanı, Teşkilat, Bir Zamanlar Kıbrıs gibi birçok başarılı diziyi izleyici ile buluşturan TRT'den dev bir yapım daha geliyor. Tarih ve kurgu türündeki dönem dizisi Barbaroslar yakında TRT'de dizi severlerin karşısına çıkacak.

"Barbaroslar" dizisinden gelen ilk kareler yapımın ne kadar ihtişamlı olacağını şimdiden ortaya koyuyor.

Peki TRT 1'de sezona damga vurması beklenen Barbaroslar ne zaman başlıyor, Barbaroslar oyuncu kadrosunda kimler var, konusu, hikayesi nedir?

Barbaroslar Dizisi Ne Zaman Başlıyor?

Yönetmenliğini Taylan Biraderler'in üstlendiği, ES Film imzalı Barbaroslar dizisinin Ağustos sonu, Eylül başı gibi başlayacağı yazılıyor. Kesin tarih henüz açıklanmadı.

Barbaroslar Dizisi Oyuncu Kadrosu

Cüneyt Aysan, Ozan Aksungur ve Oğuz Ayaz'ın senaryosunu kaleme aldığı dönem dizisinde başrollerde Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe yer alıyor.

Engin Altan Düzyatan dizide Barbarso'un abisi ve en büyük destekçisi Oruç Reis'i oynuyor. Ulaş Tuna Astepe ise Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa'yı oynuyor. Yetkin Dikinciler İshak, Caner Topçu ise İlyas'ı oynayacak. Dizide ayrıca Bahadır Yenişehirlioğlu rol alıyor.

Barbaroslar Dizisi Konusu Nedir?

Dizide, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kaptan paşası ve kaptan-ı deryası olarak bilinen Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatı konu edinilecek. Osmanlı Devleti'nin unutulmaz imparatorluğuna imza atmayı sağlayan Kaptan-ı Derya lakabıyla nam salan Barbaros Hayrettin Paşa'nın Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağlayan hikayesi izleyenleri heyecanlandıracak gibi gözüküyor.

Barbaroslar dizisi nerede çekiliyor?

Barbaros Hayrettin Paşa'nın maceralarını anlatacak olan dizinin sahneleri İstanbul'da, açık deniz sahneleri ise Marmaris ve Antalya açıklarında gerçekleşiyor. Çekimlerinin bir kısmı platoda bir kısmı gerçek mekanlarda yapılacak. Gemiler platoda, özel bir ekip tarafından inşa ediliyor.