TRT 1 yayın akışı (bugün) Acemi Anneler Var Mı? Anneler dizisi neden yok?

TRT 1'de yayınlanan aile dizisi Acemi Anneler sıcak hikayesiyle gündüz tv'de izleyecek bir yapım arayanları kendisine çekti.

Acemi Anneler dizisi sonradan Anneler adıyla yayınlanmaya başladı. İsim değişikliği sonrasında 10 Mayıs'ta, TRT 1 yayın akışında, Anneler dizisi var mı, diye merak eden dizi severler konuyu araştırıyor.

10 Mayıs Pazartesi (Bugün) Acemi Anneler Var Mı?

Bugün dizinin yeni bölümü yayınlanmıyor.

Acemi Anneler Yayından Kaldırıldı Mı?

Acemi Anneler dizisinin adının Anneler olmasıyla birlikte, dizinin sosyal medya hesaplarından bazılarının askıya alındığı, bazılarının ise Türkiye'den yayına kapatıldığı, takipçiler tarafından fark edildi. Bu acaba dizi yayından kalkacak mı diye endişe uyandırdı. Fakat bu konuda henüz bir açıklama yok. Bayram haftası nedeniyle dizinin ara verdiği tahmin ediliyor.

Acemi Anneler Son Bölümde Neler Olmuştu?

Dürdane oğullarına kızgınlığı ve kimsenin yüzüne bakacak hali kalmadığı düşüncesiyle huzur evine yerleşmeye giderken kaza geçirir. Orhan kazayı görüp müdahale eder. Anneliğini sorgulayan Dürdane, kırdığı kalpler onu affedene kadar huzur evinde kalmaya kararlıdır ve oğullarının eve dön çağrısını reddeder. Doğum tatbikatı yapan Nil ve Kemal sahiden de doğum yapmak üzere olan çaresiz bir kadınla karşılaşınca ona yardım ederek bir hayra vesile olup tatbikatı gerçekleştirmiş olurlar. Seda'nın abisi Sedat'ın ise Seda'ya bir sürprizi vardır. Gülsüm'ün iki çocuğunu alarak kocasından kaçıp Beyzalar'ın evine sığınması aileyi birbirine kenetlemeye aracı olur. Sinir krizi geçiren Kainat'a ise geçmişten bir anıyı hatırlamak ağır gelmiştir.

İşte 10 Mayıs Pazartesi TRT 1 Yayın Akışı

07:40

Mesnevi'den Hikayeler

08:05

Kuşlarla Yolculuk

08:45

Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:55

Türkan Hanım'ın Konağı

11:40

Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

14:25

İyilik Hikayeleri

14:40

Masumlar Apartmanı

18:00

Ana Haber

18:30

Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30

Uyanış: Büyük Selçuklu

00:15

Bir Zamanlar Kıbrıs

02:05

Mesnevi'den Hikayeler

02:30

Sahur Bereketi

04:00

Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif