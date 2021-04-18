Tozkoparan İskender Taygu Koleji gerçek adı nedir? Taygu Koleji nerede?

TRT 1'de Tozkoparan dizisi daha öncede yayınlanmış ve beğenilmişti. Final yapan Tozkoparan'ın ardından Tozkoparan İskender adıyla TRT 1 diziyi tekrar ekranlara getirdi. Hikayeye sadık kalarak ve ilk diziden tanıdık isimlerle, karakterlerle devam eden Tozkoparan İskender'de İskender adında farklı özellikleri olan geçmişten gelen bir çocuk karakter hikayenin ana kahramanı durumunda... Dizinin karakterleri kadar çekim mekanları da izleyicilerin hoşuna gidiyor. Dizide çocuk karakterlerin eğitim öğretim gördüğü ve hikayenin çoğunluğunun geçtiği Taygu Koleji nerede sorusu revaçta...

Tozkoparan İskender TRT 1’de her Pazar saat 17:30’da yeni bölümleri ile yayınlanıyor. Ancak zaman zaman saat 16:00'da başladığı da görüldü.

Tozkoparan İskender ilk Tozkoparan dizisinde olduğu gibi yine Beykoz civarında çekiliyor. Ayrıca Maltepe ilçesinde de çekimler oluyor.

Tozkoparan İskender Taygu Koleji Nerede? Taygu Koleji Gerçek Adı Nedir?

Dizide Taygu Koleji olarak geçen okul aslında o isimle yok. Maltepe ilçesinde bulunan MEB'e bağlı Şehit Mustafa Kaymakçı Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi dizide çekim yapılan okul.

Şehit Mustafa Kaymakçı Erkek A.İ.H. Lisesi Maltepe Kiptaş Konutlarında bulunuyor.