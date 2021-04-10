Tosun Paşa gollerini sürdürmek istiyor

Beşiktaş ara transfer döneminde eski golcüsü Cenk Tosun'u Everton’dan kiralamış, Tosun Paşa ise çıktığı ilk lig maçında 2 gol birden atmıştı. Sonrasında sakatlık ve korona problemleri yaşayan golcü oyuncu ilk 11'de oynadığı Alanyaspor maçında da açıl

FUTBOL 10.04.2021 - 12:17 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Tosun Paşa gollerini sürdürmek istiyor
Sergen Yalçın: Skor biraz fantastik oldu

Sergen Yalçın: Skor biraz fantastik oldu

Sonrasında sakatlık yaşayan ve Milli Takım kampından da koronavirüs pozitif dönen tecrübeli futbolcu, bu sebeplerden dolayı uzun bir süre Kara Kartal’dan ayrı kaldı.

Siyah-Beyazlılar’daki macerasına istediği gibi başlayamayan 29 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor karşılaşmasıyla şovuna kaldığı yerden devam edip 3-0’lık zaferin açılış golünü kaydetti.

Bu mücadelede idman eksiği bulunması sebebiyle sadece 70 dakika sahada kalabilen Cenk, Erzurum öncesi 3 idmanla kondisyonunu yükseltip yarınki müsabakada 90 dakika görev yapabilecek duruma gelmeyi amaçlıyor.

Bu doğrultuda takımla çalışmalara ek olarak bireysel de idman yapan tecrübeli futbolcu, gollerine devam edip Kartal’a deplasmanda 3 puanı getirmeyi istiyor.

(FANATİK)

#Beşiktaş #Cenk Tosun
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