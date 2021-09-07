Tosun Paşa Beşiktaş'a dönüyor

Sevilen futbolcu Cenk Tosun, Ocak ayında Beşiktaş'a geri dönüyor.

Özel hocası ile gece gündüz çalışmalara hız kesmeden devam eden milli yıldızın koşulara başladığı, ve birkaç hafta sonra Everton'da topla çalışmalara da başlayacağı öğrenildi.

Yetenekli futbolcu Cenk Tosun, sezon sonuna kadar sözleşmesi olmasına rağmen, Katar'da yapılacak Dünya Kupası'nda forma giyebilmek için devre arasında yeniden siyahbeyazlı formayı giymeyi çok istiyor.

Milli forvetin bu transfer döneminde Beşiktaş'a dönmemesinin nedeni ise hem Kasım ortasına kadar oynayamayacak olması, hem de Beşiktaş'ın kendisine Everton'da kazandığının yarısından azını önermesi.

Cenk, Everton'da 3.5 milyon euro kazanırken, Beşiktaş ise kendisine bonuslarla beraber 1.5 milyon euro teklif etti.

(SABAH)