TFF, Beşiktaş'ın genç oyuncusu Serdar Saatçı'nın Yukatel Kayserispor maçındaki davranışı nedeniyle teşekkür mesajı yayınladı.

İşte TFF'den yayınlanan mesaj:

Spor Toto Süper Lig’in 16. Haftasında 12.12.2021 tarihinde oynanan Beşiktaş-Yukatel Kayserispor müsabakasında, Beşiktaş futbolcusu Serdar Saatçı, oyunun 0-0 olduğu bölümde takımı lehine verilen korner kararı üzerine topun kendisinden çıktığını söyleyerek centilmence bir harekette bulunmuştur.

Fair Play ruhunu bizlere yaşatan Serdar Saatçı ve bu anlamlı davranışa imza atan bir sporcuyu bünyesinde bulunduran Beşiktaş Kulübü’nü kutlar, örnek tavrı ve dürüst oyuna katkısı için genç oyuncuya teşekkür ederiz.