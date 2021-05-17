TFF kararını değiştirdi! Antalyaspor Beşiktaş kupa finaline kaç seyirci alınacak?

İzmir, Türkiye Kupası’nda yarın 12 yıl sonra finale ev sahipliği yapacak. Göztepe Gürsel Aksel Stadı’nda saat 20.45’te başlayacak finalde, aynı statta iki gün önce 16’ncı şampiyonluğunu kutlayan Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), final maçında taraftar alınıp alınmayacağı ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, daha önce 3’te 1 oranında stadyuma seyirci alınacağı şeklindeki kararın yeniden değerlendirildiği belirtildi. Yapılan değerlendirme sonrası tribüne seyirci alınmamasına karar verildi.

İki takıma da 250’şer kişilik kontenjan ayırıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“T.C. İçişleri Bakanlığı'nın 16 Mayıs 2021 tarihinde yayımlanan ve 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek “Kademeli Normalleşme Tedbirleri” genelgesi sonrasında, Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline stat kapasitesinin 1/3 oranında seyirci alınmasına ilişkin daha önce alınan karar tekrar değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki final müsabakası için her iki kulübümüze de 250'şer kişilik kontenjan ayrılmıştır. ”

TFF’nin, önceki kararı şöyleydi;

“Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda 18 Mayıs Salı günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline stat tribün kapasitesinin üçte 1’i oranında seyirci alınacaktır. Seyircilerin final müsabakasını güvenli bir şekilde izlemeleri için gerekli tüm sağlık tedbirler alınacak olup detaylar ayrıca açıklanacaktır. Söz konusu uygulama sadece ZTK finali için geçerli olacaktır” denilmişti.