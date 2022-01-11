Spor Toto Süper Lig'de yer alan kulüplerin 2021-2022 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi harcama limitleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, 2021-2022 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi.

Kurul; yüzde 25 sapmayla Beşiktaş'a 552 milyon lira harcama limiti verirken, Fenerbahçe için 667 milyon lira, Galatasaray için 662 milyon, Trabzonspor için ise 387 milyon lira harcama limiti belirlendi.

Bu arada kulüplerin harcama limitleri harcama limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullere göre Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilecek.

Süper Lig kulüplerinin harcama limitleri şöyle: