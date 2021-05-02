Teşkilat Zehra kimdir? Teşkilat Zehra'yı kim oynuyor, gerçek adı ne, boyu yaşı kaç?

Pazar akşamları izleyici ile buluşan Teşkilat'ın gözü pek görevlisi Zehra çok sevildi. Küçük çocuğunu geride bırakma pahasına, vatan millet aşkıyla görevi kabul eden Zehra, teşkilatta kritik görevler üstleniyor.

Zehra ve arkadaşları bütün sevdiklerini geride bırakıp, sevdaları olan vatan millet için ölümcül operasyonlara giriyorlar.

Teşkilat Zehra Kim?

Ankara'da çekimleri yapılan Teşkilat'ın Zehra'sını Deniz Baysal oynuyor. İşte Deniz Baysal ile ilgili bilgiler...

Teşkilat Zehra, Deniz Baysal Kimdir, Kaç Yaşında?

Deniz Baysal 5 Nisan 1991'de İzmir'de dünyaya gelmiştir. Deniz Baysal 30 yaşındadır.

Deniz Baysal Biyografisi

İlköğretim ve liseyi İzmir'de tamamlayan Baysal, 10 yıl boyunca Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nda görev almıştır. Celal Bayar Üniversitesi'nde uluslararası ticaret okumuştur.

Deniz Baysal Oynadığı Dizi ve Filmler

"Derin Sular", "Bitmeyen Şarkı", "Babalar ve Evlatlar" gibi dizilerde rol alan Deniz Baysal, "Aşk, Ekmek, Hayaller" adlı dizide canlandırdığı Karaca Yılmaz rolü ile kitlesini genişletmiştir.

2014 yazında "Kaçak Gelinler" dizisi ile daha çok tanınan Baysal, "Beyaz Yalan" adlı dizide iki farklı genç kızı oynamıştır. "Fazilet Hanım ve Kızları" dizisinde başrol Hazan Çamkıran'ı, Söz dizisinde de başrol Savcı Derya Duman karakterlerini oynadı.

Yayın hayatı oldukça kısa süren Hizmetçiler dizisinde de rolü olan Deniz Baysal 2021 itibariyle Teşkilat'ın Zehra'sını oynuyor.

Deniz Baysal Boyu Kaç?

Genç oyuncu 1,71 m boyundadır.