Teşkilat Yıldırım kim? Teşkilat dizisi Gürkan Uygun kim, nereli, boyu, kilosu!

TRT'nin başarılı yapıtlarından Teşkilat dizisi yeni sezonda yeni bölümleriyle diziseverleri ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Temponun hiç düşmediği dizide yeni oyuncular dikkat çekiyor. Teşkilat dizisine yeni bir soluk getiren yeni oyuncular ve hayat hikayeleri haber içeriğinde.

Teşkilat dizisi Gürkan Uygun, başarılı oyunculuğu ve dizide canlandırdığı Yıldırım karakteriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bir çok dizide rol alan ve usta oyunculuğuyla adından söz ettiren Gürkan Uygun, Teşkilat dizisinde de bu başarısını devam ettiriyor. Kurtlar Vadisi dizisindeki Memati karakteriyle hafızalara kazınan isim Teşkilat'ın Yıldırım'ı Gürkan Uygun; kimdir, kaç yaşında, nereli?

Teşkilat Yıldırım Kim?

Sevilen oyuncu Gürkan Uygun, dizide hayat vereceği Yıldırım karakteriyle ekibin yeni belalısı olacak. Ekibin yeni lideri Halit Başkan'la olan geçmişi sebebiyle ekibin içindeki dengeleri de etkileyecek olan Yıldırım, karizması ve zekası ile tozu dumana katacak. Kamuoyunun hayırsever bir iş adamı olarak tanıdığı Yıldırım, perde arkasında ise uluslar arası bir komplo ağının karanlık bir temsilcisi.

Gürkan Uygun kim?

Teşkilat dizisi Yıldırım yani Uygun, aslen Gürcü asıllıdır. İzmit'te 27 Mayıs 1974 tarihinde doğdu. Lise yıllarında tiyatro ile tanıştı ve 1990 yılında amatör tiyatroya başladı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girdi. Dormen Tiyatrosu'nda eğitim aldı. 1994 yılında televizyon dizilerinde rol almaya başladı.

Usta oyuncu; Tatlı Kaçıklar, Böyle mi Olacaktı, Yedi Numara, Deli Yürek, Şapkadan Babam Çıktı adlı dizilerde rol aldı. Kurtlar Vadisi serisinde Memati Baş karakterini canlandırdı. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Mimar Sinan karakterini oynadı. 2013-2015 tarihleri arasında yayınlanan Kaçak dizisinde Serhat Hakeri karakterini canlandırdı. 2018-2020 yılları arasında Payitaht: Abdülhamid dizisinde Halil Halit Bey karakterini canlandırdı. 2020'de ekranlarda olan Uyanış: Büyük Selçuklu adlı dizide Hasan Sabbah'ı canlandırdı.

Gürkan Uygun nereli?

Gürkan Uygun 27 Mayıs 1974 tarihinde İzmit, Kocaeli'nde dünyaya gelmiştir. Gürcü asıllı olan Uygun, babasının berberlik için çalışmaya gittiği İzmit'te doğdu.

Gürkan Uygun kaç yaşında?

Usta oyuncu 47 yaşında.

Gürkan Uygun boyu?

1.80