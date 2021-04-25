Teşkilat Sermet kim, gerçek adı ne? Teşkilat Sermet, Bizimkiler Ali Mi?

TRT 1 başarılı yapımları izleyici ile buluşturmaya devam ediyor. Bunlardan birisi de Teşkilat dizisi. Vatan, millet aşkıyla yananları hikaye eden Teşkilat Pazar akşamları yayınlanıyor.

Dizi hikayesinde yer alan karakterler ayrı ayrı merak edilirken bu karakterlerden birisi eski bir tanıdık. Teşkilat Sermet rolü ile izlediğimiz oyuncuyu 90'lı yıllardan iyi tanıyoruz. Çocukluğunu biliyoruz. Peki Teşkilat Sermet kim, gerçek adı ne?

Bizimkiler Ali, Teşkilat Sermet Mi?

Bir zamanların unutulmaz dizisi Bizimkiler'de çocukluk, gençlik dönemlerini gördüğümüz Atılay Uluışık Teşkilat dizisinde Sermet olarak karşımıza çıktı.

Bizimkiler dizisinde Ali rolünü yıllarca başarı ile oynayan Atılay Uluışık'ı Sermet rolü ile tekrar ekranlarda gördük ve bir anlamda o nesil, o yıllara geri döndü.

Teşkilat Sermet, Atılay Uluışık Kim?

9 Mart 1977 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Atılay Uluışık, Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'nden sonra, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuş.

12 yaşında başladığı Bizimkiler dizisine 2002'ye yani dizi sona erene kadar 14 yıl devam etti. Ali rolü ile akıllara kazındı. Atv'de bir süre yayınlanan Doksanlar adlı dizide de öğretmen Kemal'i oynamıştır.