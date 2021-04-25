Teşkilat Gürcan kim? Teşkilat Gürcan'ı kim oynuyor, gerçek adı ne?

Teşkilat dizisinde sonraki bölümlerde hikayeye katılan Gürcan siber dünyada tam bir uzman. Analist Uzay'ın bu işle uğraşacak birisinin olması gerektiği hususunda ısrarı üzerine ekibe katılan Gürcan kritik işlere imza atıyor.

Teşkilat Gürcan Kim?

Hacker olan Gürcan'ın babası ile problemleri var. Teşkilat'ta başkan olan babasının çocukluğu boyunca onlardan uzak olması Gürcan'ın ona karşı öfke duymasına neden olmuştur. Şimdi babasının emir altında çalışmak zorundadır. Peki Teşkilat Gürcan rolünü kim oynuyor, kaç yaşında?

Teşkilat Gürcan'ı Kim Oynuyor, Gerçek Adı Ne?

Teşkilat Gürcan rolünü Ahmet Uğur Say oynuyor. 16 Ekim 1986'da Manisa'da doğan Ahmet Uğur Say Afyon Kocatepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olmuş akabinde Celal Bayar Üniversitesi'nde alanında yüksek lisans yaptıktan sonra Manisa Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda görev almıştır.

Vatanım Sensin, Kurtlar Vadisi Pusu gibi dizilerde de rol alan Ahmet Uğur Say şimdilerde Teşkilat dizisinde Gürcan rolüyle boy göstermektedir.