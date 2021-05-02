Teşkilat Ceren'i kim oynuyor? Teşkilat Ceren kimdir, gerçek adı, yaşı, boyu nedir?
TRT 1'in Pazar akşamı dizisi Teşkilat büyük ilgi çekti. Her bölümünde heyecanlı sahneleri dizi severler izleten Teşkilat'ın Ceren'i merak ediliyor. Peki Teşkilat Ceren kim? Teşkilat Ceren kaç yaşında?
TRT 1'de yayın hayatına başlayan Teşkilat, geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip ediliyor. Dizide yer alan karakterler dizi severlerin merakını celbediyor. Bu karakterlerden birisi de Ceren karakteri! Peki Teşkilat Ceren kimdir? İşte detaylar...
Türk İstihbarat Teşkilatı'nın ülkemize zarar vermek isteyen düşmanlara karşı nasıl mücadele ettiğini hikaye eden Teşkilat çok sevildi. İsimsiz kahramanlar gerek ülke içinde gerekse sınır dışında, dahili ve harici düşmanlarla ölümüne bir savaşta. Hayatlarından, ailelerinden vazgeçen bu cengaverleri anlatan Teşkilat dizisinde başarılı oyuncular yer alıyor.
Teşkilat Ceren Kimdir?
Teşkilat dizisinde Ceren karakterini Ezgi Eyüboğlu oynuyor. Teşkilat dizisinin kötü karakterlerinden Ceren'i oynayan Ezgi Eyüboğlu ile ilgili detaylar haberimizde.
Teşkilat Ceren, Ezgi Eyüboğlu Kim, Kaç Yaşında?
15 Haziran 1988'de İstanbul'da dünyaya gelen Ezgi Eyüboğlu 32 yaşındadır.
Boyu Kaç?
Ezgi Eyüboğlu'nun boyu 1,65 m'dir.
Ezgi Eyüboğlu Biyografisi
İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun olan Eyüboğlu, Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde master yapmıştır.
Dönemin fenomen dizisi Muhteşem Yüzyıl'da Aybüge rolüyle ünlenen Ezgi Eyüboğlu akabinde Sudan Bıkmış Balıklar dizisinde rol aldı. 2016'da Kaan Yıldırım ile evlendi, 2019 tarihinde ise boşandı.
Oynadığı Dizi ve Filmler
Senin Uğruna
Arka Sokaklar
Kalbim Seni Seçti
Muhteşem Yüzyıl
Sudan Bıkmış Balıklar
Yalan Dünya
İntikamYasak
Ulan İstanbul
Adı Mutluluk
Payitaht Abdulhamit
Bir Aile Hikayesi
Teşkilat
Kutsal Damacana Dracoola
Yol Arkadaşım 2
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P