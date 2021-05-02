Teşkilat Ceren'i kim oynuyor? Teşkilat Ceren kimdir, gerçek adı, yaşı, boyu nedir?

TRT 1'de yayın hayatına başlayan Teşkilat, geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip ediliyor. Dizide yer alan karakterler dizi severlerin merakını celbediyor. Bu karakterlerden birisi de Ceren karakteri! Peki Teşkilat Ceren kimdir? İşte detaylar...

Türk İstihbarat Teşkilatı'nın ülkemize zarar vermek isteyen düşmanlara karşı nasıl mücadele ettiğini hikaye eden Teşkilat çok sevildi. İsimsiz kahramanlar gerek ülke içinde gerekse sınır dışında, dahili ve harici düşmanlarla ölümüne bir savaşta. Hayatlarından, ailelerinden vazgeçen bu cengaverleri anlatan Teşkilat dizisinde başarılı oyuncular yer alıyor.

Teşkilat Ceren Kimdir?

Teşkilat dizisinde Ceren karakterini Ezgi Eyüboğlu oynuyor. Teşkilat dizisinin kötü karakterlerinden Ceren'i oynayan Ezgi Eyüboğlu ile ilgili detaylar haberimizde.

Teşkilat Ceren, Ezgi Eyüboğlu Kim, Kaç Yaşında?

15 Haziran 1988'de İstanbul'da dünyaya gelen Ezgi Eyüboğlu 32 yaşındadır.

Boyu Kaç?

Ezgi Eyüboğlu'nun boyu 1,65 m'dir.

Ezgi Eyüboğlu Biyografisi

İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun olan Eyüboğlu, Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde master yapmıştır.

Dönemin fenomen dizisi Muhteşem Yüzyıl'da Aybüge rolüyle ünlenen Ezgi Eyüboğlu akabinde Sudan Bıkmış Balıklar dizisinde rol aldı. 2016'da Kaan Yıldırım ile evlendi, 2019 tarihinde ise boşandı.

Oynadığı Dizi ve Filmler

Senin Uğruna

Arka Sokaklar

Kalbim Seni Seçti

Muhteşem Yüzyıl

Sudan Bıkmış Balıklar

Yalan Dünya

İntikamYasak

Ulan İstanbul

Adı Mutluluk

Payitaht Abdulhamit

Bir Aile Hikayesi

Teşkilat

Kutsal Damacana Dracoola

Yol Arkadaşım 2