Telafi eğitimi nasıl ve ne zaman olacak, zorunlu olacak mı? İşte 2021'de eğitimde telafiye dair detaylar...

Eğitimle ilgili kullandığımız terimlerin arasında telafi kelimesi de dahil oldu. Eğitimde telafi uygulamaları pandeminin hayatımızı kısıtlamaya başladığı günden itibaren görülüyor. Peki 2021 eğitimde telafi ne zaman? telafi eğitimi nasıl olacak? İşte ayrıntılar...

Telafi eğitimi ne zaman başlayacak diye soran öğrenci ile velilere yanıt bizzat Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Selçuk, telafi eğitimi zorunlu olacak mı, nasıl olacak, ne zaman yapılacak sorularıyla ilgili bilgiyi vermiş oldu.

Telafi Eğitimi Ne Zaman Olacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuya dair; Eğitimde telafi çalışmalarına hazır olduklarını ve bunun kapsamlı bir telafi olacağını açıklama yaptı.

Akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız diyen Bakan Selçuk, Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak, dedi.

Telafi Eğitimi Nasıl Olacak, Zorunlu Olacak Mı?

Bakan Selçuk telafi eğitiminin içeriğine dair ipuçları paylaştı. Ekrandan uzak, sosyal, duygusal alana hitap eden, fiziksel olarak aktif olunacak bir telafiden bahsedildi. Bakan Selçuk, telafi eğitiminde katılımın ihtiyaca ve isteğe bağlı olacağını da ekledi.

İşte Bakan Selçuk'un paylaşımı; "Canım çocuklarım; Eğitimde telafi programımız; ekrandan uzaklaşacağımız, sosyal duygusal alanda iyileşeceğimiz ve fiziksel olarak aktif olacağımız, katılımınızın ihtiyacınıza ve isteğinize bağlı olacağı ve eğlenerek öğreneceğiniz bir program. Sevgiyle..."