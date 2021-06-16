Telafi eğitimi nasıl olacak? Telafi eğitimi ek ders ücreti (2021) ne kadar?

Milli Eğitim Bakanlığı 2021 eğitim yılı sonu itibariyle yaz boyunca Telafi Eğitimi yapılacağını açıkladı. Gönüllülük esasına göre okullarda açılacak sanatsal, sportif, teknolojik, akademik telafi eğitimi derslerine öğrenciler istedikleri şehirde katılabilecek. Öğretmenler için de aynı şey söz konusu olacak.

Peki telafi eğitimi ek ders ücreti ne kadar olacak? Telafi eğitimi nasıl olacak? İşte detaylar...

Telafi Eğitimi Nasıl Olacak?

21 Haziran-2 Temmuz 2021 arasında başvuru, planlama iş ve işlemleri, 5 Temmuz-31 Ağustos arasında ülke genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında il milli eğitim müdürlükleri tarafından valiliklerin koordinasyonunda eğitim faaliyetleri yapılacak.

Öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik örnek eğitim faaliyetleri, içerik ve materyallerine "https://telafidebendevarim.meb.gov.tr" adresinden erişilebilecek.

Gönüllülük esasına göre öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere planlanacak program, eğitim faaliyetleri fiziksel, sosyal-duygusal, akademik gelişim ve özel eğitim alanı olmak üzere dört ana temaya uygun olarak planlanacak.

Eğitim faaliyetlerine katılmak isteyen öğrenciler, veli izin belgeleriyle eğitim faaliyetinin açıldığı okula başvurabilecek. Programa başvuruları kabul edilen öğrenci, öğretmen, velilere kabul edildiklerine dair bilgilendirme, faaliyeti açan okul müdürlükleri tarafından yapılacak. Eğitim faaliyetinin açılabilmesi için en az 12 kişilik öğrenci grubunun oluşması gerekecek, özel eğitim öğrencilerine açılacak faaliyetlerde alanın özelliği gereği sayı sınırlaması aranmayacak.

Telafi Eğitiminde Öğretmenler Ek Ders Alacak Mı?

MEB Personel Genel Müdürlüğü, ''Telafide Ben De Varım'' programı kapsamında yazın yapılacak telafi eğitimi için yönetici ve öğretmenlere ek ders ücreti verileceğini açıkladı.

Valiliklere gönderilen yazıda;

"5 Temmuz-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında uygulanmak üzere düzenlenen "Telafide Ben de Varım" Programı kapsamında görev almak isteyen yönetici ve öğretmenlere, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın yukarıda belirtilen 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendine göre ders görevi verilebilecek; yönetici ve öğretmenler, bu kapsamda fiilen yerine getirdikleri ders görevleri karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılacaktır.

İhtiyacın bu şekilde karşılanamaması halinde anılan Kararın 9'uncu maddesine göre ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirme yapılabilecek; bu kapsamda görevlendirilenlere fiilen yerine getirdikleri ders görevleri karşılığında ek ders ücreti ödenecektir." açıklamasına yer verildi.

Telafi Eğitimi Ek Ders Ücreti (2021) Ne Kadar Olacak?

Buna göre, telafi döneminde görev yapan öğretmenler haftada 30 saate kadar, atölye ve laboratuvar öğretmenleri ise 44 saate kadar ek ders ücreti alabilecek. Ek ders saat ücreti vergi dilimine göre temmuz ayı zammı ile birlikte ortaya çıkacak ek ders saat ücreti üzerinden ödenecek. (Şu anda yaklaşık olarak 20 TL)