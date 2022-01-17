Gaziantep zaferimizin ardından galibiyet serisine başlıyoruz. Takım olarak genç oyuncularımızla, tecrübeli isimlerimizle iyi bir kenetlenme yakaladık. Kalan maçlara final gözüyle bakıp kazanmaya devam etmeliyiz.

Siyah-Beyazlılar'da geçici olarak geldiği görevde elde ettiği başarılı sonuçların ardından sezonun ikinci yarısına Beşiktaş Teknik Direktörü olarak başlayan Önder Karaveli, takımın çıkışını sürdüreceğine inanıyor. Taktik bilgisi, oyuna yaptığı dokunuşlar, futbolcuların bölgelerini değiştirerek daha fazla verim alması ve genç isimlere verdiği değerle dikkat çeken Karaveli, Gaziantep zaferinin ardından yarın karşılaşacakları Karagümrük'ü de yeneceklerini düşünüyor. Dün yapılan takım çalışması öncesinde oyuncularıyla bir araya gelen Karaveli, güçlü bir şekilde büyük takım refleksini sürdürüp ligin üst sıralarına çabuk bir şekilde tırmanmaları gerektiğini söyledi.

Yarışa geri döneceğiz

Başarılı teknik adam, “Kötü günler artık geride kaldı. Gaziantep zaferimizin ardından galibiyet serisine başlıyoruz. Takım olarak genç oyuncularımızla tecrübeli isimlerimizle iyi bir kenetlenme yakaladık. Ligde kalan karşılaşmalarımızın hepsine birer final gözüyle bakıp kazanmaya devam etmeliyiz. Lig tablosunda hak ettiğimiz yerde değiliz ve alacağımız başarılı sonuçlarla yarışa geri döneceğiz” ifadelerini kullandı. (FANATİK)