Tarihte Terken Hatun kimdir? Terken Hatun ne zaman, nasıl öldü?

TRT 1'in Anadolu Selçuklu tarihinden önemli bir kesiti evlerimize taşıdığı dizisi Uyanış Büyük Selçuklu, reytinglerde zirveyi bırakmıyor. Tarihi şahsiyetleri yeniden bizlere hatırlatan Uyanış dizisinde Terken Hatun hikayede kritik bir karakter. Terken Hatun'un tarihteki yeri, ne zaman ve basıl öldüğü izleyiciler tarafından oldukça merak ediliyor. Peki arkun Hatun ne zaman öldü, Tarkun Hatun kimdir, nasıl oldü, tarihteki yeri nedir?

Terken Hatun için tarihçiler dönemin Hürrem Sultan'ı yakıştırması yaparlar, bunun nedeni Terken Hatun'un dönemin siyasetinde aktif bir kadın olmasındandır.

Terken Hatun Kimdir?

Terken Hatun, Selçuklu Devleti hükümdarı Melikşah'ın annesi ve I. Mahmud'un annesidir. Gerçek adı bilinmeyen Terken Hatun'un babası, Batı Karahanlıların kurucusu İbrahim Tamgaç Han’dır. Terken Hatun'un Davud, Ahmed, Mâh Melek Hatun, Mahmud olmak üzere dört çocuğu olduğu biliniyor. “Terken”, aslında biri isim değildir, hükümdarlık yetki ve hukukuna sahip hatun anlamına gelen bir unvandır.

Terken Hatun Ne Zaman, Nasıl Öldü?

Kocası hayattayken oğlu Mahmud'un veliaht olarak atanması için üvey oğlu Berkyaruk taraftarı vezir Nizamülmülk ile mücadeleye girişmiştir. Gazzali'nin oğlunun küçük yaşta olmasından dolayı sultan olamayacağına dair fetva vermesine rağmen hutbe okutmayı başarmıştır.

Üvey oğlu Berkyaruk'u yakalatmak için İsfahan'a adam gönderip İsfahan'ı teslim alan Terken Hatun, Berkyaruk üzerine bir ordu göndermiş ve ordu yenilmiştir. Kayınbiraderi Tacüddevle Tutuş ile kuvvetlerini birleştirmek üzere İsfahan’dan ayrılacağı sırada hastalanmış, 1094 yılında vefat etmiştir.

Terken Hatun'u Kim Oynuyor, Gerçek Adı Nedir, Kaç Yaşındadır?

2 Ağustos 1983'de İstanbul'da doğan Hatice Şendil, Selanik ve Mora göçmeni kökenli bir ailenin çocuğudur.

Üniversite eğitimini işletme üzerine aldı. 2001 yılında yapılan Miss Turkey yarışmasına katıldı ve 3. oldu. Ardından katıldığı Avrupa Güzellik Yarışması (Miss Europe) adlı yarışmada 4. oldu.

2008 yılında ''Kurtlar Vadisi Pusu'' dizisinde Ebru Alemdar, 2010 yılında ''Karadağlar'' dizisinde ''Gülhayat'' karakterlerini oynadı.

2012 yılında başrolünü oynadığı ''Dila Hanım'' adlı dizide Erkan Petekkaya, Mahir Günşiray, Necip Memili ve Yonca Cevher ile birlikte rol aldı.

2014 yılında başrolünü oynadığı Kaderimin Yazıldığı Gün adlı dizide Özcan Deniz ile birlikte rol aldı.

Burak Sağyaşar ile evlidir. 2017 yılında Can adında bir oğlu olmuştur. Hatice Şendil 38 yaşındadır.