Tarihte Savcı Bey nasıl öldü? Savcı Bey ne zaman, hangi savaşta öldü?

Tv ekranlarında yayınlanan tarih formatlı diziler, izleyenlerin tarihe olan ilgisini, tarihi şahsiyetlere olan merakını da arttırdığından farklı bir misyon da edinmiş oluyorlar. Atv'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisi de bu bağlamda bizlere tarihi şahsiyetleri hatırlatıyor.

Kuruluş Osman'da Kayı beyi Ertuğrul Gazi'nin 3 oğlu Osman Bey ile iki ağabeyi Gündüz Alp ve Savcı Bey...

İşte tarihi kaynaklara göre, Saru Batu Savcı Bey ne zaman ve nasıl ölmüştür, sorularının cevabı...

Savcı Bey Kimdir?

Oğuzlar'ın Bozok kolunun Kayı Boyu'ndan olan, Ertuğrul Gazi'nin 3 oğlundan ortancası Savcı Bey'in de 2 oğlu olmuştur. Bunlar Bayhoca ve Süleyman Bey'dir. Savcı Bey, 1249'da Domaniç Akmeşhed'de dünyaya gelmiştir. Savcı Bey'in mezarı, Ahi Dağı güney sırtında Kurșunlu'nun kuzeyinde bulunan İkizce Köyü yakınlarındadır.

Tarihte Savcı Bey Ne Zaman, Nasıl Öldü?

Tarihi kaynaklara göre Saru Batu Savcı Bey, Domaniç muharebesi esnasında 1287'de şehit düşerek vefat etmiştir. Domaniç Muharebesi, İkizce Savaşı olarak da kaynaklarda yer almaktadır. Osmanlı Beyliği'nin yaptığı 3. savaştır.